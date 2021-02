„Pädagogin mit Herz“: ITG trauert um Angelika Neumayer

Beliebte Studienrätin an Dachauer Gymnasium starb unerwartet

Angelika Neumayer, Studienrätin am Ignaz-Taschner-Gymnasium (ITG) in Dachau, ist am Samstag plötzlich und unerwartet verstorben. Das teilte Hedwig Bäuml, Pressebeauftragte der Schule, am Montag im Namen des Ignaz-Taschner-Gymnasiums „in tiefer Betroffenheit und großer Trauer“ mit. Neumayer sei eine außergewöhnlich engagierte Lehrerin gewesen, die 30 Jahre lang in Dachau unterrichtete.