Nach Anwohner-Protest: Park-Kompromiss am Heideweg

Von: Stefanie Zipfer

Viel flüssiger läuft es für Busse, seit es am Heideweg einseitige Parkverbote gibt. Anwohner allerdings beklagten sich über den Wegfall von Parkplätzen. Nun fand man einen Lösung, die alle Seiten zufriedenstellen soll. © Norbert Habschied

Der Stadtrat hatte im Februar in einigen Straßen in Dachau-Süd ein abschnittweises Halteverbot beschlossen. Am Heideweg regte sich Protest. Die Stadträte reagierten nun mit einem Kompromiss.

Dachau – Um ihren Busverkehr zu fördern, hatte die Stadt in den vergangenen Jahren weder Kosten noch Mühen gescheut. Es wurden neue Busse angeschafft, neue Fahrer eingestellt, der Takt verbessert und – wo es nötig war – auch Straßenumbauten vorgenommen, um die Busse problemlos aneinander vorbeifahren lassen zu können.

Eine weitere Maßnahme, um den Busverkehr flüssiger zu machen, war das im Februar beschlossene, abschnittweise Halteverbot in einigen Straßen in Dachau-Süd. In der Hermann-Stockmann-Straße oder am Heideweg, so die Argumentation, gehe es aufgrund der rechts und links parkenden Autos zuweilen eng zu; die Busfahrer mussten immer wieder stoppen und den Gegenverkehr abwarten, um ihr riesiges Gefährt sicher durch die Wohnstraßen zu bringen.

Um den Verkehr zu entzerren, wurden beispielsweise am Heideweg im Bereich zwischen Am Rehsteig und und Moosstraße durch das Einführen versetzter Parkverbote insgesamt 35 Parkplätze gestrichen. Die Verwaltung hatte allerdings schon im Februar darauf hingewiesen, dass durch diese Entscheidung „ein Ausweichen in Seitenstraßen“ wahrscheinlich werde und dies zu „teilweise erheblichen Problemen“ führen könne.

Und tatsächlich sind die Anwohner am Heideweg unzufrieden mit der Regelung. Sie würden in ihrer Nachbarschaft keine Parkplätze mehr finden, klagten sie. Eine entsprechende Unterschriftenliste samt der Forderung, dieses „unsinnige Parkverbot aufheben“ zu lassen, unterzeichneten 55 Anwohner.

Der Empfänger der Liste, Oberbürgermeister Florian Hartmann, trug das Anliegen der Bürger am Dienstag nun den Stadträten im Umwelt- und Verkehrsausschuss vor. Die Stadt habe die Entscheidung des Ausschusses vom Februar umgesetzt, nun gebe es diese Unterschriften. Der OB fragte daher: „Wollen wir eine Änderung?“

„Wir waren immer schon gegen das Halteverbot“

Eindeutig „ja“ sagten die Vertreter der CSU. Sprecher Peter Strauch erklärte: „Wir waren immer schon gegen das Halteverbot. Wir lösen da ein Problem, das wir gar nicht haben.“ Tatsächlich nämlich mussten Stadtverwaltung und Stadtwerke, die ja den Busverkehr in Dachau betreiben, auf Strauchs Nachfrage zugeben: Weder seien Hermann-Stockmann-Straße und Heideweg ein Unfallschwerpunkt, noch sei es jemals zu Verspätungen der durch diesen Bereich fahrenden Busse gekommen. Autofahren, so folgerte Strauch, müsse von „gegenseitiger Rücksichtnahme geprägt“ sein, dann klappe der Verkehr auch ohne Parkverbote.

Thomas Kreß (Grüne) argumentierte in die andere Richtung. Es doch „interessant“, mit welcher Selbstverständlichkeit von den Anwohnern der Anspruch angemeldet werde, auf öffentlichem Grund ihr Auto abstellen zu dürfen. Die Anwohner hätten doch alle Parkplätze beziehungsweise Garagen, so Kreß. Nun die Halteverbote zurückzunehmen, sei „im Hinblick auf den Klimawandel und Verkehrswende ein Schritt in die falsche Richtung“. Auch Michael Eisenmann (Bündnis für Dachau) merkte an, dass es auch die CSU gewesen sei, die im Wahlkampf einen flüssigen Busverkehr gefordert habe. Diese Kehrtwende finde er „lustig. Das muss bei Euch von intern kommen“.

Kompromiss am Heideweg

August Haas (CSU) schüttelte angesichts dieser Argumente nur den Kopf: Es habe mit dem Klimawandel absolut gar nix zu tun, „wenn einer sein Auto 7,30 Meter weiter in der Garage statt auf der Straße abstellt“. Er fasste zusammen: In dem Bereich gebe es keine Busverspätung, keinen Unfallschwerpunkt, und das Argument mit dem Umweltschutz sei „sowieso ein Krampf“.

Peter Gampenrieder (ÜB) wandte, an seinen Kollegen Kreß gerichtet, ein, dass tatsächlich nicht alle Anwohner eine Garage hätten. Manche Häuser dort stammten aus den 1930er-Jahren, auf anderen Grundstücken sei stark nachverdichtet worden. „Das ist eine gewachsene Siedlung, die im Lauf der Jahre viele Veränderungen erfahren hat.“

Verkehrsreferent schlägt Kompromiss vor

Am Ende einigte sich das Gremium dann gegen die vier Stimmen der CSU auf den Kompromissvorschlag von Verkehrsreferent Volker C. Koch (SPD): Demnach werden die Parkverbote nicht in Gänze, aber in Teilen zurückgenommen. 15 Parkplätze sollen die Anwohner nun zurück erhalten. Koch zufolge habe er bei seinen drei Terminen vor Ort nämlich tatsächlich „alles gehört“. Einige Gesprächspartner hätten sich für die Beibehaltung des Halteverbots ausgesprochen, andere hätten es vehement abgelehnt. Die Busfahrer berichteten von einem, dank der wechselseitigen Halteverbote, „viel sichereren und entspannteren Fahren als vorher“.

Der Kompromiss macht Koch zufolge nun alle Seiten zumindest ein wenig glücklich: „Wir haben die Parkverbote etwas reduziert und gleichzeitig eine abgestimmte Regelung mit den Verkehrsbetrieben.“ Die CSU sprach dagegen nur von einem „sogenannten Kompromiss“, den es ohnehin nur brauche, „weil eine Mehrheit im vorauseilenden Gehorsam etwas beschlossen hat, das wir gar nicht brauchen“.

