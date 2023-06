Parken am Dachauer Bahnhof kostet künftig

Von: Nikola Obermeier

Mit diesen Schildern weist die Deutsche Bahn seit wenigen Tagen darauf hin, dass Pendler ab August für das Parken am Dachauer Bahnhof bezahlen müssen. © Habschied

Ab August werden Gebühren für das Parken am Dachauer Bahnhof erhoben. Die Stadt vermietet ihre Flächen ab dem Zeitpunkt an eine Tochtergesellschaft der Deutschen Bahn. „Wird Parken nicht geregelt, wächst die Nachfrage unbegrenzt und lässt sich nicht mehr steuern“, begründet eine Sprecherin der Bahn diesen Schritt.

Dachau – 570 Parkplätze stehen den Pendlern am Dachauer Bahnhof zur Verfügung. Bislang war das Parken kostenlos. Doch Planungen, den Pendler-Parkplatz am Dachauer Bahnhof kostenpflichtig zu machen, gibt es schon viele Jahre. Bereits im Jahr 2016, als die erste Bewohnerparkzone in Dachau geplant wurde, war bei der Stadt die Rede davon, dass am Bahnhof ein kostenpflichtiger Park-&-Ride-Parkplatz eingerichtet werden soll. Nun ist es soweit: Seit Dienstag kündigen Schilder an, dass die Pendler ab August zur Kasse gebeten werden.

Parken am Bahnhof Dachau kostet bald: Die Tarife für die vier Parkbereiche

Folgende Tarife gelten ab August: Eine Stunde kostet 50 Cent, ein Tag 2 Euro, eine Woche 8 Euro, ein Monat 22 Euro. Dauerparker, die online buchen, zahlen monatlich 20 Euro. Der Park-&-Ride-Bereich ist in vier Bereiche aufgeteilt. „Unterschieden sind die Parkplätze nach ihrer baulichen Trennung mit jeweils eigenen Ein- und Ausfahrten ohne Überfahrtmöglichkeiten“, erklärte eine Sprecherin der Bahn auf Nachfrage. „Auch der Erwerb von Dauerparkberechtigungen beim Betreiber erfolgt parkflächenscharf, um unnötigen Suchverkehr zu vermeiden.“

Deutsche Bahn stetig im Gespräch mit der lokalen Polotik

Zu der Entscheidung, Gebühren für das Parken zu erheben, sei man gemeinsam gelangt: „Die Deutsche Bahn ist stets im Austausch mit Vertretern der Gemeinde, den Kreisen respektive der örtlichen Politik und entscheidet im Wesentlichen gemeinsam über angepasste Park+Ride-Maßnahmen.“ Auch in Dachau habe man sich seit Jahren „mit der Frage einer nachhaltigen mobilen Zukunft für die bahneigenen Parkmöglichkeiten am Bahnhof Dachau beschäftigt“. Die jüngeren Gespräche um eine mit der Stadt und allen Flächeneigentümern abgestimmte gesamthafte Lösung liefen etwa über zwei Jahre, so die Bahn-Sprecherin.

Stadt Dachau vermietet an DB BahnPark

Die Stadt Dachau teilte in einer Pressemitteilung gestern Nachmittag mit, dass sie ihre Parkplatzflächen östlich des S-Bahnhofs ab dem 1. August an die DB BahnPark GmbH der Deutschen Bahn vermiete. „Diese wird ab demselben Zeitpunkt die Parkflächen über ihre Contipark Parkgaragen GmbH bewirtschaften“. Fragen, etwa wie es zu der Entscheidung kam und warum die Stadt die Parkplätze nicht selbst als gebührenpflichtig betreibt, wurden gestern bis Redaktionsschluss von der Stadt nicht beantwortet.

Deutsche Bahn will Nachfrage regulieren

Die Bahn erläutert die Frage nach dem „Warum“ folgendermaßen: „Grundsätzlich gilt: Wird Parken nicht geregelt, wächst die Nachfrage unbegrenzt und lässt sich nicht mehr steuern“, so die Pressesprecherin. Die Kosten zahle die Allgemeinheit: Die Bereitstellung von Parkmöglichkeiten an Bahnhöfen sei auch mit Kosten verbunden, etwa für die Verkehrssicherung und Reinigung. „Diese Kosten werden bereits an zahlreichen größeren und mittleren Bahnhöfen in Deutschland von den Nutzern des Angebots getragen.“

Die Einnahmen werden laut Bahn sowohl für die „Betriebskosten, den baulichen Erhalt der Gesamtstellplatzanlage sowie für die benötigte Technik“ verwendet.

In Kürze beginnen Sanierungsarbeiten

Doch vorab, und zwar in Kürze, wie die Bahn-Sprecherin verspricht, „beginnen die Arbeiten zur Sanierung und Reparatur diverser Fahr-/Stellplatzbereiche“. Bislang bildeten sich bei starken Regenfällen auf Teilen des Parkplatzes große Pfützen.

Betreiber der Parkplätze am Bahnhof Dachau wird die Contipark Parkgaragengesellschaft mbH „die selbstverständlich auch regelmäßig mit eigenem Personal Kontrollen der Parkberechtigungen vornehmen wird“.