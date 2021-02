Parteien zu Risiko gezwungen

Erwachsene müssen ins Homeoffice, Schüler machen Homeschooling, und private Treffen finden oft genug nur noch in digitaler Form statt. Nur für die Parteien gelten weiterhin andere, sprich: die alten Regeln. Die CSU, als mitgliederstärkste Partei im Landkreis, ist davon besonders betroffen.

VON STEFANIE ZIPFER

Landkreis – Dass Katrin Staffler wieder zur Bundestagskandidatin der CSU gewählt wird, daran hat in ihrem Wahlkreis niemand ernsthaft Zweifel. Jeweils einstimmig sprachen sich im November die Kreisvorstände Dachau und Fürstenfeldbruck dafür aus, dass die 39-Jährige wieder für die CSU ins Rennen um ein Bundestagsmandat geschickt wird. Doch dieser gute Wille ist formell nicht ausreichend, Staffler muss erst noch offiziell nominiert werden. Vor dieser Nominierung ist es aber gemäß dem Bundeswahlgesetz noch nötig, dass die beiden Landkreise ihre Kreisdelegierten beziehungsweise ihre Bundeswahlkreisdelegierten bestimmen.

Anders als für die meisten anderen Bereiche unseres Lebens, in denen der Gesetzgeber in den vergangenen Monate zahlreiche Einschnitte vorgenommen hat, ist das Bundeswahlgesetz von heute immer noch weitgehend das selbe wie vor einem Jahr. Das heißt: Die Parteien müssen ihre Abstimmungen in Präsenz vornehmen. Die Folge: Die CSU, als bei weitem mitgliederstärkste Partei im Landkreis mit zahlreichen Ortsverbänden, hält derzeit pflichtgemäß ihre Versammlungen ab: die Karlsfelder CSU im Bürgerhaus, die Indersdorfer CSU im Gasthaus Doll, die Röhrmooser CSU im Gasthaus Brummer oder die Dachauer CSU im Thomahaus.

Wer nun fragt, wieso dürfen die ins Wirtshaus, und wir nicht, denen entgegnet Burkhard Haneke, Vorsitzender der Röhrmooser Christsozialen, klipp und klar: „Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig! Wir machen das, weil wir es machen müssen!“ Und auch der Dachauer CSU-Vorsitzende Tobias Stephan stellt klar: „Gesellig oder gemütlich wird das nicht!“

Denn, so Kreisvorsitzender Bernhard Seidenath, natürlich gehe es bei den Treffen nicht um entspannte Gespräche oder ausschweifende politische Diskurse. Da werde vielmehr sehr geschäftsmäßig und – vor allem – unter strengsten Hygieneauflagen gewählt. Haneke etwa legte dem Landratsamt für die Röhrmooser CSU-Versammlung ein mehrseitiges Hygienekonzept vor, das unter anderem einen genauen Sitzplan beinhaltete, getrennte Ein- und Ausgänge, FFP2-Maskenpflicht und die Zusage, dass CSU-Helfer in Einweghandschuhen praktisch fabrikneue und damit keimfreie Kugelschreiber an die Anwesenden verteilten. Zudem, so Haneke, stellte er jedem Mitglied frei, zu kommen oder nicht.

Die Dachauer CSU entschied sich zudem dafür, auf die Vorstandswahlen zu verzichten und lediglich die Delegiertenwahlen durchzuführen. Denn, so Stephan, „eine normale Parteiarbeit im klassischen Sinn ist derzeit eh nicht möglich.“ Insofern dürfte die Versammlung, die am 19. Februar stattfinden soll, laut Stephan schnell vorbei sein. „Nach 30, maximal 45 Minuten ist das erledigt“, glaubt er.

Der Kreisvorsitzende Seidenath nimmt, entgegen seiner sonstigen Gewohnheit, an den Ortsversammlungen nicht teil, um die Zahl der Anwesenden nicht noch weiter nach oben zu treiben. Denn, klar, das Durchschnittsalter im Kreisverband ist zirka 60 Jahre und das Infektionsrisiko – trotz strenger Auflagen – nicht wegzudiskutieren. „Das absolut Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre, wenn wir als CSU zum Super-Spreader werden“. Dennoch bittet Seidenath um Verständnis: „Wir sind nur der Spielball der bundesrepublikanischen Gesetzgebung.“

Tatsächlich nämlich war den Parteien in den vergangenen Monaten stets vermittelt worden: Die Bundestagswahl im September wird nicht verschoben. Die Nominierungsprozeduren haben also stattzufinden. Klar, sagt Seidenath, habe man die Empfehlung bekommen, mit „großer Fantasie“ an die Sache ranzugehen, weshalb im Landkreis Fürstenfeldbruck eine Versammlung etwa im Garten eines Mitglieds abgehalten wurde; die Dachauer SPD nominierte Michael Schrodi bereits im November auf der Tribüne beim ASV (wir berichteten). Die Erlaubnis, die Delegiertenwahlen einfach online stattfinden zu lassen, aber gab es nicht.

Bis vergangenen Montag, als zumindest eine „Hybrid-Lösung“, wie Seidenath sie nennt, ermöglicht wurde. Demnach könnten sich die Mitglieder digital darauf verständigen, die Delegierten per Briefwahl zu bestimmen. Der Dachauer Ortsvorsitzende Tobias Stephan aber winkt ab: „Das ist ein Riesen-Aufwand, der da betrieben werden müsste!“ Und auch Kreisvorsitzender Seidenath warnt: „Das ist verdammt schwierig, das sauber hinzukriegen, und bietet viel Spielraum für Anfechtungsklagen.“

Insofern bleiben die Landkreis-Parteien wohl bei ihren Präsenzveranstaltungen – worum etliche Mitglieder sogar dankbar zu sein scheinen. „Manche sind froh, dass sie endlich mal raus dürfen“, berichtet Bernhard Seidenath. Auch Burkhard Haneke verzeichnete in Röhrmoos trotz Corona noch eine stattliche Zahl von Anwesenden. Da man sich „nur noch so wenig sieht“, sagt er schmunzelnd, „ist ein Nebeneffekt wohl, dass einige Mitglieder wieder sehr gern in die Versammlung kommen“.