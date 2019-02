Der Landkreis ist bereit für den Fasching!

Die Zeit der Pappnasen, Perücken und Prinzenpaare – kurz: die Faschingszeit – naht. Und die Vorbereitungen für die Umzüge laufen auf Hochtouren. In Indersdorf achtet Johannes Böller darauf, dass gewaltbereite Gruppen draußen bleiben, in Vierkirchen dürfen höchstens 40 Wagen mitfahren, und auch der kleinste Umzug im Landkreis lebt – dank Brigitte König.

Umzug in Indersdorf

Die schlechte Nachricht zuerst: Das Zuschauen und Mitfahren beim Indersdorfer Faschingsumzug am Sonntag, 3. März, wird teurer: „Wir haben den Preis für das Festzeichen von bisher 2 Euro auf

3 Euro erhöht“, sagt Komitee-Sprecher Johannes Böller. Der Grund dafür: „Die Kosten für sanitäre Einrichtungen und Security sind einfach gestiegen.“

Das Festzeichen müssen sowohl Zuschauer als auch Umzugs-Teilnehmer kaufen: „Deswegen geben die Vereine bei der Anmeldung grob an, wie viele Teilnehmer mitfahren.“ Aber da gab es schon Tricksereien, sagt Böller: Ein Verein meldete 20 Narren an, beim Umzug waren es rund 100: „Wir kontrollieren vor Ort schon noch mal nach.“

Im vergangenen Jahr waren in Indersdorf 56 Fußgruppen und Wagen dabei, heuer werden es wieder knapp 60 Gruppen, schätzt Böller. Die Anmeldungen laufen: „Aber wir müssen noch schauen, dass sich keine Gruppe reinschummelt, die bei den vergangenen Umzügen negativ aufgefallen ist.“ Konkret waren das Paunzhausen und Aiterbach (Landkreis Freising) sowie aus Feldgeding. Die Feldgedinger sind wegen Gewaltbereitschaft und Rauchbomben negativ aufgefallen.

Umzug in Weichs

In Weichs ist der Umzug am Faschingsdienstag, 5. März. Derzeit kursiert das Gerücht, dass nur Fußgruppen teilnehmen dürfen, das sei aber nicht richtig, sagt Petra Bakomenko vom Maschkera Komitee Weichs: „Entgegen jeglicher Gerüchte dürfen sich auch Wagen anmelden.“

Heuer hat ihr Komitee den Zugverlauf geändert, er führt vom Busparkplatz über die Freiherrnstraße und Fränkinger Straße zum Sport- und Bürgerhaus. Dort findet erstmals auch das Faschingstreiben statt, sagt Bakomenko. Der Grund dafür: „Wir streben an, künftig wieder ohne finanzielle Unterstützung der Gemeinde den Fasching zu stemmen, dazu soll der neue Ort der Auskehr beitragen.“

Denn vor vier Jahren wurde das Faschingstreiben in Weichs ein wenig eingestampft: Damals wurde beim Auskehr eine Rettungssanitäterin zusammengeschlagen. Deshalb wurde die Zelt-Party im Gewerbegebiet auf die Ortsmitte verlegt, wo die Narren an wenigen Buden weiterfeiern konnten. Aber finanziell hatte das nicht viel eingebracht, sagt Bürgermeister Harald Mundl: „In den letzten Jahren hat die Gemeinde immer was zugeschossen“, im vergangenen Jahr 5000 Euro. Fazit: Die Faschingsumzugs-Einnahmen könnten besser sein.

Umzug in Vierkirchen

Strenger geht es heuer in Vierkirchen am Samstag, 2. März, zu: „Heuer haben wir eine maximale Begrenzung, dass nur 40 Faschingswagen mitfahren dürfen“, sagt Andreas Wackerl vom Organisationsteam. Im vergangenen Jahr waren noch etwas über 40 Wagen dabei, aber damit ist Schluss, denn: „Wenn der Zug länger wird, staut sich einfach alles: Die einen Wagen sind schon durch, wenn die anderen noch garnicht losgefahren sind.“

Schon jetzt gebe es bei den Anmeldungen eine breite Masse an Themen, so Wackerl. Die Tendenz gehe weg von kindlichen Faschingsthemen, wie Zeichentrick-Figuren: „Es sind einige Themen dabei, die das menschliche Verhalten kritisieren.“

Faschingstreiben Dachau

Zum letzten Mal hat der Dachauer Faschingsumzug im Jahr 2013 stattgefunden. Im gleichen Jahr löste sich der Faschingszugförderverein auf, weil die Auflagen immer strenger wurden und die Helfer immer weniger. Seitdem organisiert die Stadt ein Faschingstreiben auf dem Rathausplatz: Auch heuer am Faschingssamstag, 2. März, von 13 bis 18 Uhr. Stadtsprecher Florian Göttler weist daraufhin: „Auch heuer gibt’s ein Glasverbot, man darf also keine eigenen Gläser oder Flaschen mitbringen.“

Umzug Petershausen

Er gehört eher zu den Miniatur-Ausgaben der Faschingsumzüge im Landkreis: Der Petershauser Umzug am Sonntag, 3. März, Beginn ist um 14 Uhr. Brigitte König vom Faschingskomitee erzählt: „Wir schätzen, dass heuer fünf bis sechs Wagen dabei sind und zehn bis zwölf Fußgruppen“ – in etwa so waren die Teilnehmerzahlen in den vergangenen Jahren. Die Vereine können sich seit Anfang Januar online anmelden. Brigitte König bittet vor allem die Vereine „in und um Petershausen“ teilzunehmen.

Denn hinter dem Zug steckt viel Arbeit: Etwa 20 Helfer vom Faschingskomitee arbeiten vor, während und nach dem Umzug zusammen. Auch das Faschingstreiben in der Mehrzweckhalle der Grundschule ist eine personelle Herausforderung: „Vor allem für die Bar suchen wir da immer Leute.“ Aber für König lohnt sich die Arbeit für den wenn auch vergleichsweise kleinen Umzug, denn: „Es ist schön, wenn die Leute kommen – und vor allem die Kinder sich freuen.“

Fasching gestorben

Der größte Verlust für den Dachauer Fasching war die Entscheidung, den Umzug durch die Altstadt für immer zu beerdigen – das war im Jahr 2013. Nach dem Umzug stieg eine Winterparty in der Gündinger Sporthalle, aber auch die ist Geschichte, wie auch der Handballerball beim ASV in Dachau. Heuer musste auch der Weiberfasching im Bürgerhaus Palsweis am 19. Januar ausfallen. Organisator und Vorsitzender des Gartenbauvereins Lauterbach-Palsweis, Horst Winter, ist traurig: „In den letzten Jahren war immer was los, aber es ist immer weniger geworden.“ Heuer haben sich nur 17 Personen angemeldet, deshalb hat Winter den Ball abgesagt: „Viele haben mir gesagt, dass sie vergessen haben sich anzumelden oder ihnen der Termin zu früh ist.“ Offiziell ist Weiberfasching am 28. Februar. Winters Fazit: „Wir müssen reden, ob wir den Weiberfasching nächstes Jahr wieder machen“

Fasching neu erfunden

Während einige Faschingsveranstaltungen Geschichte sind, werden andere aus der Taufe gehoben: Etwas neues hat sich die Faschingsgesellschaft Dachau für die Narren „über 50“ ausgedacht: Am Sonntag, 10. Februar, 14 Uhr, gibt es einen Ball mit dem Motto „Ran an die Torten“. Die Mitglieder der FG backen Torten, die unter den Besuchern verlost werden. Reservierungen an info@faschingsgesellschaft-dachau.de oder Telefon 01 71/ 9 38 84 09 sind möglich.