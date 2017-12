„Patriotische Christen“plakatieren in Dachau

Plakate aus der rechtsextremen Szene sind am Dienstag in Dachau entdeckt worden.

Dachau– Bei den Plakaten handelt sich um anonyme Aufrufe von selbsternannten „patriotischen Christen Deutschlands“, wie Björn Mensing, Pfarrer der evangelischen Versöhnungskirche,gestern mitteilte. Mitgliedern des Vereins „Runder Tisch gegen Rassismus Dachau“ entdeckten die Plakate und übergaben sie der Polizei zur Einleitung von Ermittlungen.

Polizeihauptkommissar Björn Scheid sagte gestern, dass auch an der Stadtpfarrkirche St. Jakob in der Altstadt Plakate gefunden wurden. Die Plakate stammen laut Scheid aus der „rechtsextremistischen, nationalistischen Ecke“ und gehen vielleicht auf die rechtsextreme „Identitäre Bewegung“ zurück.

Mensing teilte mit, dass auch am Besucherzentrum der KZ-Gedenkstätte Dachau plakatiert wurde. In dem Pamphlet werden laut Mensing „alle Kirchen Deutschlands“ aufgefordert, sicherzustellen, „dass Deutschland das Land der Deutschen bleibt“, weil Gott dieses Land den Deutschen gegeben habe. „Als Evangelische Versöhnungskirche in der KZ-Gedenkstätte Dachau distanzieren wir uns in aller Deutlichkeit von den Verfassern des Aufrufes“, so Mensing.

Die Dachauer Polizei habe die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck informiert, die sich um die Angelegenheit kümmern werde, so Scheid.

Nikola Obermeier