Per Partnerbörse zum Traumberuf im Landkreis Dachau

Eine kleine Vorführung am PC: Markus Neubauer, Katja Deml von der Wirtschaftsförderung und ihre Kollegin Tanja Schwarzer (vorne v.l.), Thomas Szimhardt von der Firma Wimmer Maschinentransporte aus Sulzemoos und Schulamtsleiter Albert Sikora (hinten v.l.). © Simone Wester

Mit dem Smartphone per Klick zum Ausbildungsplatz? Das geht mit „Match your future“, dem digitalen Azubi-Event der Dachauer Nachrichten.

Ähnlich einem Online-Dating-Portal können Schüler und Ausbildungsbetriebe über die Plattform vom 16. bis einschließlich 21. Oktober 2023 zueinander finden – und zwar mit ganz wenigen Klicks und Likes.

Kontakt unkompliziert und einfach herstellen

Statt aufwändiger Bewerbungsschreiben will „Match your future“ den Kontakt unkompliziert und einfach herstellen. „Wir wollen uns den Jugendlichen übers Smartphone annähern“, erklärt Markus Neubauer von der Merkur TZ Media. Im vergangenen Jahr fiel der Startschuss zu „Match your future“. Auch dieses Jahr können Schüler und Betriebe auf dem Handy, Tablet oder PC ein kurzes Profil von sich erstellen. Per „Like“ können Unternehmen und Schüler zusammenfinden und ein Treffen ausmachen. So wird die erste Hemmschwelle für Schüler – eine seitenlange, komplizierte Bewerbung schreiben zu müssen – erstmal umschifft.

Die Ausbildungsbetriebe sehen im Profil der Schüler neben Name, Alter, Interessen, Sprachkenntnissen und Lebenslauf auch die Interessen ihrer eventuell zukünftigen Azubis. Mitlesen kann keiner, der Datenschutz ist garantiert. Die Betriebe stellen auf ihrem Profil Angaben zur Tätigkeit, Art des Betriebes, Benefits und mehr ein.

Markus Neubauer wünscht sich die Unterstützung der Schulen, die ihren Schützlingen das Portal näher bringen sollen. Ein Elternbrief und Beispiele für die virtuellen Steckbriefe werden zur Verfügung gestellt.

Digitale Azubi-Börse könnte zweimal im Jahr stattfinden

Bei der Auftaktveranstaltung zu „Match your future“ im Landratsamt Dachau waren neben Vertretern der Schulen, Kreishandwerkerschaft und Ausbildungsbetriebe auch Schulamtsleiter Albert Sikora und Landrat Stefan Löwl anwesend. Mehrmals kam die Anregung, „Match your future“ auf das Frühjahr zu verlegen und die digitale Azubi-Börse zweimal im Jahr stattfinden zu lassen, was Markus Neubauer als Anregung mitnahm. Auch Angst vor Datenmissbrauch oder Missbrauch von Schülern wurde geäußert. „Wir prüfen alle Firmenprofile, und alle Firmen müssen sich gegen eine Gebühr bei uns vorher anmelden“, versuchte Markus Neubauer zu beruhigen.

Im vergangenen Jahr konnte die Digitale Azubimesse mit rund 250 Jobangeboten und 620 jungen Erwachsenen knapp 700 passende Matches generieren. Ob alle Ausbildungsplätze und Praktikumgsplätze damit auch besetzt werden konnten, könne man nicht nachvollziehen, so Markus Neubauer, da man auf diese Daten keinen Zugriff habe. Damals seien 160 Stellen im Landkreis offen gewesen mit zeitgleich 670 jungen Erwachsenen ohne Lehrstelle, berichtete Löwl in seinem Einladungsschreiben. Aber: „Die digitale Azubi-Messe wurde sowohl von den Unternehmen als auch den jungen Erwachsenen sehr gut angenommen“, resümierte der Landrat bei dem Treffen. Er berichtete aus seinen Gesprächen mit Firmen und Betrieben, dass diese alle klagten, keine Fachkräfte und Auszubildenden mehr zu finden. Er hatte alle Beteiligten zu dem Treffen im Landratsamt geladen, damit „aus den Talenten der Region Ihre Fachkräfte von morgen werden können“.

Betriebe können sich ab sofort registrieren lassen, Schüler ab dem neuen Schuljahr. „Die Plattform ist gut“, so Schullamtsleiter Albert Sikora. 15 Firmen, die im vergangenen Jahr dabei waren, haben sich wieder registriert.

sim

