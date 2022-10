Persönliche Begegnung als Herz der Partnerschaft

Teilen

Kranzniederlegung im Todesblock des sogenannten Stammlagers: die Landräte von Dachau und Qswiecim, Stefan Löwl und Andrzej Skrzypinski, und Kreisräte. © Landratsamt

Mitglieder des Dachauer Kreistags um Landrat Stefan Löwl sowie Mitarbeiter des Landratsamts haben den Partnerlandkreis Oswiecim in Polen besucht.

Dachau - Die eigentlich direkt nach der kommunalen Wahl 2020 geplante Reise hatte aufgrund der Corona-Pandemie sowie wegen des Kriegsausbruchs in der Ukraine mehrmals verschoben werden müssen.

Austausch für die deutsch-polnischen Beziehungen wichtig

„Es freut mich sehr, dass vor allem neugewählte Kreisräte an der Reise teilgenommen haben,“ sagte Marese Hoffmann, die Partnerschaftsbeauftragte des Landkreises Dachau. „Es ist wichtig für unsere Arbeit, auch den Partnerlandkreis und vor allem die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau zu besuchen. Diesen besonderen Ort zu erleben, hilft uns zu erkennen, wie wichtig das Engagement für die deutsch-polnischen Beziehungen und für die Versöhnung ist. Darum sind persönliche Begegnungen mit den Menschen aus dem Landkreis Oswiecim gewissermaßen das Herz der Landkreispartnerschaft. Es ist schon sehr besonders, dass wir bei jedem Besuch einen Kranz am Todesblock gemeinsam mit unseren polnischen Freunden niederlegen.“

Das Programm der Reise war intensiv. Im sogenannten Stammlager und dann in Auschwitz-Birkenau trafen die Teilnehmer nach einer gemeinsamen Kranzniederlegung die Leitung des Museums und besichtigten die Gedenkstätten. Danach besuchte die Delegation die Internationale Jugendbegegnungsstätte (IJBS).

Beim Besuch der Synagoge Chewra Lomdej Misznajot und des Jüdischen Zentrums erfuhr die Delegation viel über das jüdische Leben in Oswiecim vor dem Krieg. Die jüdische Gemeinde entstand bereits in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und war in der Stadt gut integriert.

Sehr beeindruckt waren die Kreisräte auch vom neuen Museum zum Gedenken an die Bevölkerung von Oswiecim und der Region. Die moderne, multi-digitale Ausstellung erinnert an die zivile Bevölkerung, die den Häftlingen des Konzentrationslagers Auschwitz Hilfe geleistet hat.

Ein weiteres Highlight der Reise war der Ausflug nach Krakau. Auf Einladung des Generalkonsuls der Bundesrepublik Deutschland in Krakau, Dr. Michael Groß, wurde der Tag der Deutschen Einheit gemeinsam mit dem Landrat von Oswiecim, Andrzej Skrzypinski, und vielen anderen Freunden im deutschen Generalkonsulat gefeiert.

mm

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.