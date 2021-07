Pflegestützpunkt soll noch heuer kommen

Beschlossene Sache: Bezirkstagspräsident Josef Mederer, der Dachauer Landrat Stefan Löwl und AOK-Direktor Maximilian Georg unterzeichneten den Vertag zur Einrichtung eines Pflegestützpunktes in Dachau. Hinten CSU-Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath.

Vertrag in Dachau unterzeichnet

Von Nikola Obermeier schließen

Plötzlich pflegebedürftig – was tun? Betroffene und Angehörige sollen im Landkreis Dachau bald eine unabhängige Beratung aus einer Hand rund um das Thema Pflege erhalten: mit dem Pflegestützpunkt, der noch in diesem Jahr in Betrieb gehen soll. Der Vertrag dafür wurde nun unterzeichnet, nun sucht der Landkreis Personal und Räume.

Dachau – Vor zwei Jahren bereits hat der Kreistag den Beschluss gefasst, im Landkreis einen Pflegestützpunkt einzurichten. Die Idee: Eine Anlaufstelle berät Senioren, pflegende Angehörige, Pflegebedürftige in allen Fragen rund um die Pflege, Finanzierungsmöglichkeiten, zu ortsnahen Hilfs- und Unterstützungsangeboten, kostenfrei, unabhängig und neutral. Bisher gibt es neun Pflegestützpunkte in Bayern. Das Besondere im Landkreis Dachau: Der Pflegestützpunkt wird von der „Genossenschaft zur Stärkung der gesundheitlichen Versorgung im Landkreis Dachau“ betrieben.

„Ein guter Tag für die Bürger im Landkreis Dachau“, sagte Bezirkstagspräsident Josef Mederer feierlich beim Termin zur Unterzeichnung des Vertrags gemeinsam mit Landrat Stefan Löwl, AOK-Direktor Maximilian Georg und Bernhard Seidenath, MdL und Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Landtag.

Wegeweiser durch komplexe Systeme

Der Bezirk, der nicht nur für die stationäre, sondern auch für die ambulante Pflege zuständig ist, sei stets bemüht, die Pflege zu optimieren, so Mederer. Mit der Einrichtung der Pflegestützpunkte werde ein Wegweiser durch die komplexen Systeme von Pflege-, Sozial- und Gesundheitsleistungen geschaffen. Der Bezirk beteilige sich finanziell sowie ergänzend mit einer Vor-Ort-Beratung zu den Leistungen für Menschen mit Behinderung und zur Hilfe zur Pflege, sagte Mederer. Bernhard Seidenath lobte Mederers Hartnäckigkeit bei den zähen Vertragsverhandlungen. Die Einrichtung des Pflegestützpunkts sei ein „bleibender Verdienst von Josef Mederer – und ein wichtiger Schritt, um eine humanitäre Katastrophe zu verhindern“, so Seidenath.

Die Nachfrage an qualifizierter Beratung sei ungebrochen und nehme stetig zu, weiß AOK-Direktor Maximilian Georg. Die Grenzen seiner Krankenkasse seien erreicht, „wenn es um Menschen geht, die nicht bei uns versichert sind“. Ein Pflegestützpunkt kann über diese Grenzen hinaus gehen, daher „finanzieren wir das gerne, weil wir die Vorzüge sehen“.

Beratung aus einer Hand

Ein wichtiger Vorzug ist: „Es gibt Beratung aus einer Hand, unter einer Telefonnummer, und man kann alle Fragen dorthin stellen“, erklärte Landrat Stefan Löwl. Jetzt habe man verschiedene Stellen, von AOK über VdK, Caritas und Landratsamt, und viele Telefonnummern, die man abtelefonieren müsse, um sich ein umfassendes Bild von Angeboten und Leistungen zu machen. Bald – Ziel ist Ende des Jahres – bekommen Angehörige und Pflegebedürftige alle Informationen aus einer Hand. „Derzeit werden Räume gesucht, zweieinhalb Vollzeitkräfte sollen zu bestimmten Öffnungszeiten erreichbar sein. „Wir werden das Problem nicht lösen können, dass es nicht genügend Fachkräfte gibt“, gestand Löwl ein. Aber Josef Mederer ergänzte: „Ich verstehe den Pflegestützpunkt als eine Art Frühwarnsystem, das lenkend und steuernd eingreifen kann.“