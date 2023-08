25 Jahre Ois Easy: Phänomenales Jubiläumskonzert

Rekordsumme: 8000 Euro kamen beim Volksfestvorabend in diesem Jahr für die Kette der helfenden Hände zusammen (vorne v.l.): OB Florian Hartmann, Festwirt Ewald Zechner, DN-Redaktionsleiterin Nikola Obermeier, Michaela Steiner von der VR-Bank, Robert Gasteiger von der Sparkasse, Ralf Weimer von Dachau handelt mit den Musikern von Ois Easy, denen die Spende sehr am Herzen liegt. © hab

Sie sind ein Phänomen, das sie sich selbst nicht erklären können. Die Musiker der Dachauer Band Ois Easy haben beim Volksfestvorabend ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert und das große Zelt mit einem Fingerschnips zum Kochen gebracht. Sie blickten auf ihre Anfangszeit zurück und schauten auf die jubelnden Menschen im Bierzelt. Ohne Starallüren, dankbar, aber auch ein bisschen staunend.

Und sie konnten einen Scheck mit einer Rekordsumme an die Kette der helfenden Hände übergeben.

Dachau – Vor 25 Jahren hat die Geschichte von Ois Easy begonnen, in Günding: Bei einer Meisterfeier des SV Günding beschloss Hobbykicker Helli Strasser, seinen Mannschaftskollegen bei der Party ein Ständchen zu singen und überredete die Brüder Michael und Florian Fischer, ihn für drei Songs zu unterstützen. Aus den drei Songs wurden zwei Stunden – und Ois Easy war geboren.

Vom ersten Takt an standen die Besucher auf den Bänken. Die Musiker von Ois Easy, hier Florian Fischer, gaben alles. © hab

Viele Fans der Band waren damals noch nicht geboren. Sie stürmen die Zelte und Hallen, versuchen die begehrten Plätze in den vorderen Reihen zu ergattern. Der Hype besteht seit vielen Jahren, „ein Phänomen, das wir uns selbst nicht erklären können“, sagt Helli Strasser heute. Keine Frage, Ois Easy ist Kult.

Die sechs Musiker, neben Helli Strasser, Michael und Florian Fischer, Sänger Phips Philipp Donath, Stephan Suske am Schlagzeug und Markus Schaitz am Bass, haben natürlich bei ihrem Auftritt im Dachauer Volksfestzelt leichtes Spiel, Heimspiel. Natürlich stehen die Besucher auch in Straubing beim Gäubodenfest, in Indersdorf oder in Augsburg schon vor den ersten Takten auf den Bänken. Aber in Dachau, da sind sie daheim. Wenn Helli Strasser in die Menge ruft: „Wer von euch ist zu Fuß da, wer mit dem Radl?“, gehen die Hände nach oben. Hier sind auch noch die alten, eingefleischten Ois-Easy-Anhänger, die die Anfänge und den Aufstieg der Band miterlebt haben, Auftritte im Schweigers Schmankerlzelt, Zeugen von einer langen Volksfestkarriere.

Auch in den Gängen des Bierzelts wurde getanzt und gefeiert © hab

Von Beginn an ist Ois Easy ihrem Konzept treu geblieben: ein Mix aus aktuellen Hits und neu arrangierte Klassiker. Und das ist womöglich das Geheimnis ihres Erfolges, auch bei jüngerem Publikum. „Wir schauen uns genau an, welche Lieder wichtig sind, was neu ist auf dem Markt“, so Helli Strasser. Außerdem decken die Musiker mehrere Altersbereiche ab: „Der Phips spricht eher die jüngere Generation an, ich bin eher Ansprechpartner für die Älteren“, sagt der Sänger und Gitarrist Helli Strasser. Ihr erklärtes Ziel für jeden Abend: Party pur.

Dieses Ziel wird am Volksfestvorabend übertroffen. Auch ohne Musik und körperliche Ertüchtigung schwitzen die Gäste im Festzelt ihre Dirndlblusen und Trachtenhemden durch, mit Speisekarten fächeln sie sich Luft zu. Trotzdem steigen sie bei den tropischen Temperaturen auf die Bänke, tanzen, klatschen, fahren Bob, lassen sich mitreißen. Zu ihrem Geburtstagskonzert hat sich die Band einige Besonderheiten einfallen lassen, „es sollte ja Jubiläumscharakter haben“. Von der Decke kommen goldene Konfetti geflogen, unter den Tischen sing bunte Luftballons versteckt, die die Gäste aufblasen – und hoch in die Luft werfen, dazu singen sie im Chor: „An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit“. Die Gesichter der Besucher beseelt, glücklich.

Beim Rückblick auf alte Zeiten hat Ois Easy auch die früheren Bandmitglieder nicht vergessen: Florian Winter, früher Saxophonist der Band, singt „Highway to Hell“. „Wir wollten danke sagen, dass er auch ein Teil ein Teil der Band ist“, so Helli Strasser. Martin Bednarz hatte leider keine Zeit an dem Abend.

Überhaupt sind die sechs Musiker der Band dankbar: für ihr Publikum. „Es ist für uns keine Selbstverständlichkeit, dass das so angenommen wird, das wissen wir schon zu schätzen“, betont Helli Strasser. Das Jubiläumskonzert am Volksfestvorabend war innerhalb weniger Stunden ausverkauft, rund 3600 Besucher füllten das Volksfestzelt, alle Biertische waren vollbesetzt.

Und so gibt Ois Easy auch gerne etwas zurück: mit der jährlichen Spende an die Kette der helfenden Hände der Dachauer Nachrichten. In diesem Jahr wurde insgesamt die Rekordsumme von 8000 Euro erreicht. Sie setzt sich zusammen aus 4500 Euro von Ois Easy, 1000 Euro von der Sparkasse Dachau, 1000 Euro von der Volksbank Raiffeisenbank Dachau, 1000 Euro vom Gewerbeverein Dachau handelt – hier haben die Agentur Weimer und Paulus, Vom Fass, Schneiderhof Mitterndorf, Betten Wirth und Subtext Buchhandlung gespendet – sowie 500 Euro von der Firma MicroNova. „Wir freuen uns sehr, dass wir an diesem Abend so viel Geld an die Kette der helfenden Hände übergeben können!“, sagt Strasser.

Die Stimmung ist bis zur letzten Minute großartig. Nach Wonderwall stehen Florian Fischer mit der Gitarre und Sänger Philipp Donath mitten im Zelt und spielen „Angels“, und alle singen mit – was für ein schöner Abschluss eines grandiosen Jubiläumskonzerts.