Planungskosten zum Landratsamt-Neubau in Dachau vorerst gestrichen

Von: Thomas Zimmerly

6,5 Millionen Euro sind als Planungskosten für das neue Landratsamt in Dachau eingeplant. © CHROMORANGE / stock&people / IMAGO

Die Planungskosten zum Neubau des Dachauer Landratsamts wurden weitgehend aus dem Haushalt 2023 des Landkreises gestrichen.

Dachau - Knapp 6,5 Millionen Euro für Planungskosten zum Neubau des Landratsamts sieht der Haushaltsentwurf 2023 des Landkreises vor. Auf Antrag der CSU-Fraktion hat der Kreisausschuss gegen die Stimme von Michael Stauch (AfD) beschlossen, 6 Millionen Euro davon zu streichen.

Von den erwarteten 6,5 Millionen werden nur 500.000 bereitgestellt

„Ich denke, die 6 Millionen werden in diesem Jahr noch nicht gebraucht“, so CSU-Fraktionssprecher Stefan Kolbe über den Posten im Vermögenshaushalt. Dem Kreistag würden noch nicht alle Informationen vorliegen, was das Baurecht für das neue Gebäude betreffe. Bei einer Investition von 100 Millionen Euro müsse sich der Kreistag erst einmal ein Bild machen, so der Karlsfelder Bürgermeister. Die Kreisräte würden sich vor allem die Frage stellen: „Wie schaut die Finanzierung des Projekts aus?“ Darüber bestehe derzeit Unklarheit.

Kreiskämmerer Michael Mair kündigte an, dass die Kreisräte „im Spätfrühjahr, also Mai oder Juni“ eine Vorlage betreffend aller Informationen rund um den Neubau bekommen werden. Er geht davon aus, „dass rund 500 000 Euro reichen, um bis zur Bauantragsreife zu kommen“. Vornehmliches Ziel ist laut Landrat Stefan Löwl, Baurecht für den modernen Neubau, der anstelle des bestehenden Landratsamts zwischen Bürgermeister-Zauner-Ring und Weiherweg entstehen soll, zu erlangen.

Auf Löwls Nachfrage zum Stand der Dinge bei der für den Antrag zuständigen Stadt Dachau, meinte Oberbürgermeister Florian Hartmann, dass zunächst noch die Einwendungen der Träger öffentlicher Belange abgeschlossen werden müssten. „Im April oder Mai geht es in den Bauausschuss – gemeinsam mit dem Durchführungsvertrag“. Der Landrat wiederum ließ verlauten, dass „wir uns alles noch vor der Sommerpause in einer Sondersitzung anschauen werden“.

