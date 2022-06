Plastik sparen: Expertin gibt Tipps ‒ „So schön Grillen ist, es ist eine ökologische Katastrophe“

Von: Christiane Breitenberger

Jessica Schilcher versucht, Müll zu vermeiden.

Im Juli läuft die weltweite Umweltschutzaktion „Plastic free July“. Jessica Schilcher erklärt im Interview, wie man Verpackungsmüll einsparen kann und warum wir öfter auf Kinder hören sollten.

Landkreis – Nachhaltigkeit und Umweltschutz liegen ihr am Herzen. Jessica Schilcher (28) aus Weichs ist gelernte Erzieherin, hat bei ihrer Arbeit mit Kindern bereits Nachhaltigkeitsprojekte initiiert, und vor rund einem Jahr hat sie in Indersdorf den ersten verpackungsfreien Laden „Ohne Schmarrn“ im Landkreis Dachau eröffnet.

Im Juli läuft die weltweite Umweltschutzaktion „Plastic free July“ – Plastikfreier Juli. Auch Jessica Schilcher beteiligt sich mit einer Aktionswoche. Im Interview verrät sie, wie man leicht auf Plastikverpackungen verzichten kann und ob ein plastikfreies Leben möglich ist.

Aktionswoche Plastikfreier Juli: Ziel und konkrete Zahlen

Was ist das Ziel der Aktion Plastic free July?

Jessica Schilcher: Umweltaktivisten und -aktivistinnen auf der ganzen Welt versuchen, auf die Problematik mit Plastikmüll aufmerksam zu machen. Sie wollen zeigen, dass die Plastikflut niemals endet. Mit Aktionen wollen sie auch zeigen, wie man Plastik einsparen können.

Kennen Sie konkrete Zahlen zum Thema Verpackungsmüll?

2020 wurden nur bei uns in Deutschland 4,3 Millionen Tonnen Plastikverpackungen hergestellt. Das macht im Durchschnitt 53 Kilo pro Jahr für jede in Deutschland lebende Person. Anders gesagt, jeder von uns wirft wöchentlich über ein Kilo Kunststoffverpackungen in den Müll.

Verpackungsmüll einsparen? So gelingt es

Wie können wir die Plastikverpackungen vermeiden?

Ganz leicht geht es bei Obst und Gemüse. Und bei Produkten, wo es nicht geht, wie bei Nudeln oder Reis, zumindest zur größeren Packung greifen, auch so spart man Verpackung ein. In Unverpackt-Läden ist es auch ganz einfach, zum Beispiel beim Spülmittel Plastik zu sparen. Da komm’ ich einfach mit meiner leeren Flasche und kann sie dort wieder auffüllen.

Wie klappt es noch, Plastik einzusparen?

Indem ich über mein Konsumverhalten nachdenke. Ich sollte mich grundsätzlich fragen, brauch’ ich wirklich die drei verschiedenen Gummibärchentüten oder will ich die jetzt einfach nur? Ich sollte mich grundsätzlich hinterfragen – was ist gut für mich, was ist gut für unsere Umwelt?

Gibt es Verhaltensweisen, die Ihnen weh tun, wenn Sie diese beobachten?

Ja, wenn sich Menschen schlicht gar keine Gedanken darüber machen, was sie wie einkaufen. Wie zum Beispiel beim Thema Grillen. Immer wieder muss ich beobachten, wie sich Menschen lieber einen Einweggrill holen, weil sie den eben nicht putzen müssen. Sowas tut weh.

So schön Grillen ist, es ist eine ökologische Katastrophe.

So schön Grillen ist, es ist eine ökologische Katastrophe. Viele kaufen ihr Fleisch oder den Grillkäse in Plastikverpackungen. Von der Herkunft des Fleischs ganz zu schweigen. Wer nicht auf Fleisch verzichten will, sollte sich wenigstens beim Metzger über Haltung und Herkunft des Tiers informieren – und zum Beispiel seine eigene Glasdose mitbringen.

Alltag ohne Plastik ‒ ist das wirklich möglich?

Ist ein plastikfreies Leben überhaupt praktikabel?

Nein, aber ein plastikarmes Leben. Ich glaub’ nicht, dass es möglich ist, komplett auf Plastik zu verzichten. Es geht auch nicht darum, Plastik komplett zu verteufeln. Nur vom Einwegplastik sollten wir unbedingt wegkommen. Es gibt auch Dinge, bei denen es ok ist, wenn ich sie benutze, wenn ich sie einfach entsprechend lange verwende. Wie bei einer Tupperdose.

Gibt es auch Dinge bei Ihnen im Laden, die aus Plastik sind?

Ja, zum Beispiel die 20-Liter-Kanister, in denen das Spülmittel abgefüllt ist. Doch die Kanister werden wiederbefüllt.

Angenommen, alle Supermärkte würden auf Einweg-Plastikverpackungen verzichten, was würden Sie von dieser Entwicklung halten?

Grundsätzlich wäre das eine gute Sache. Jedoch kommt es ja auch immer drauf an, was in der Verpackung steckt. Produkte sollten fair produziert sein, wenn möglich Bio-Qualität haben, und die Lieferketten sollten so kurz wie möglich sein. Hier hinken konventionelle Supermärkte leider noch hinterher.

Wer kauft bei Ihnen im Laden ein?

Vom Studenten bis zum Rentner wirklich jeder. Auch Grundschulkinder kommen manchmal nach der Schule und holen sich was Süßes. Der Laden ist für jeden.

Weniger Plastik verbrauchen: Warum wir öfter auf unsere Kinder hören sollten

Wie hat sich das Bewusstsein für diese Themen bei den Menschen entwickelt?

Insgesamt findet in der Gesellschaft ein Umdenken statt. Viele versuchen, darauf zu achten, Einwegverpackungen zu vermeiden, Nachhaltigkeit ist ihnen wichtig. Allerdings fällt jetzt auf, dass es für einige wieder eher nebensächlich wird, da wegen des Kriegs alles teuer wird. Jetzt schauen die Menschen wieder mehr aufs Geld.

Wie gehen vor allem Kinder mit der Umweltschutzthematik um?

Mit der Arbeit mit Kindern können wir noch viel bewirken. Als Erzieherin habe ich Nachhaltigkeitsprojekte im Kindergarten gemacht, diese Woche habe ich für alle Kinder an der Weichser Grundschule einen Vortrag über Plastikvermeidung gehalten. Den Kindern liegt die Umwelt sehr am Herzen, sie wollen sie schützen. Viele haben schon ein immenses Vorwissen.

Inwiefern?

Einige haben gleich meinen halben Vortrag übernommen (lacht). Andere haben erzählt, auf was sie alles beim Einkaufen achten. Ein Kind hat erzählt: „Ich sag’ der Mama immer, dass sie nicht so viel Plastik einkaufen soll, und sie sagt immer, ich soll aufhören, das zu sagen“. Zuhören wäre in diesem Fall doch viel schöner.

Das Interview führte: Christiane Breitenberger

