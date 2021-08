Platz für Erinnerungsfotos

Schnell anschauen, bevor es wieder verschwindet: Adrian Till, Johannes Wirtmüller und David Christmann (v. l.) vor dem Kunstwerk an der „letzten Mauer“.

Das Kunstwerk an der „letzten Mauer“ des MD-Geländes ist fertig – Symbol für den Übergang

Dachau – Es ist ein Kunstwerk für kurze Zeit, das an der „letzten Mauer“ des MD-Geländes in der Ostenstraße beim Infoturm der Isaria zu sehen ist. Anfang September wird das Garagengebäude als letztes verbleibendes Objekt abgerissen und mit ihm das Kunstwerk von Adrian Till und Johannes Wirthmüller.

Für die beiden Künstler aus dem Dachauer Verein „Outer Circle“ war das genau so gedacht: „Unsere Kunst symbolisiert einen Übergang. Mit der Darstellung der Papiermaschinen in abstrakter Form würdigen wir die Bedeutung der Papierfabrik für Dachau und schaffen Assoziationsräume für Neues. Insoweit ist es konsequent und Teil des Kunstprojektes, dass die Mauer in knapp vier Wochen verschwindet und Platz macht für eine neue Vision.“

Die Projektentwicklungsgesellschaft Isaria ermöglicht zusammen mit der Deutschen Wohnen allen interessierten Dachauer Bürgern die Betrachtung der Kunstinstallation und öffnet den Platz am Infoturm am Mittwoch bis Freitag von 10 bis 18 Uhr für Erinnerungsfotos.

David Christmann, Geschäftsführer der Isaria, betont: „Für uns ist es in Zukunft wichtig, mit dem Erhalt der denkmalgeschützten Gebäude eine respektvolle Verbindung zur Vergangenheit zu schaffen. Die alten Gebäude werden durch ihre Umnutzung neue öffentliche Räume bieten, in denen öffentliches Leben, Kultur und Freizeit stattfinden kann.“ In den Bürgerbeteiligungen aus den Jahren 2015 und 2016 sei deutlich geworden, dass Erhalt und kulturelles Leben im neuen „Mühlbachviertel“ eine wichtige Rolle spielen sollen. Die Isaria stehe „dafür bereit, sobald die Stadt Dachau das Bebauungsplanverfahren abgeschlossen hat“. dn