Polizei schnappt fiese Internetbetrüger

Ein 18- und ein 19-Jähriger aus Bremen konnten als mögliche Tatverdächtige für einen Internetbetrug ermittelt werden.

Ein 31-jähriger Dachauer hatte am 3. April über eine Kleinanzeigenplattform einen Gutschein über 500 Euro verkauft. Der Käufer täuschte dem Dachauer eine angeblich durchgeführte Überweisung vor, wie Stefan Reichenbächer, Polizeioberkommissar der Ermittlungsgruppe Cybercrime, gestern mittelte. Infolgedessen übermittelte der Dachauer den Zahlencode des Gutscheins per E-Mail. Der Dachauer erhielt jedoch nie das vereinbarte Geld. Die Ermittlungen über das Gutscheinportal ergaben Hinweise, dass die Internetbetrüger mit dem Gutschein eine Hotelreservierung in Bremen durchführten, so Reichenbächer. Die Dachauer Polizei informierte ihre Kollegen in Bremen, die die mutmaßlichen Betrüger am Wochenende in dem Hotel festnahmen: den 18- und einen 19-Jährigen aus Bremen. Die Ermittlungen dauern an.