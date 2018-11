Polizei sucht flüchtigen Radfahrer

Die Polizeiinspektion Dachau fahndet nach einem Radfahrer, der am Dienstag nach einem Unfall in Dachau von der Unfallstelle geflüchtet ist.

Dachau – Wie die PI mitteilt, bog eine 52-jährige Dachauerin mit ihrem Audi kurz vor 18 Uhr von der Würmstraße nach rechts in die Sudetenlandstraße ein. Sie übersah dabei einen in falscher Richtung radelnden Mann auf dem Radweg. Es kam zur Kollision mit dem ohne Licht fahrenden und komplett schwarz gekleideten Zweiradlenker. Die Frau wollte an der Unfallstelle die persönlichen Daten austauschen, doch der Radfahrer stieg wieder auf seinen Drahtesel und radelte einfach davon. Am Fahrzeug der Dachauerin entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dachau unter der Telefonnummer 0 81 31/56 10 zu melden.