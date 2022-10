Dachauer Polizei wird später fertig als geplant ‒ Umzug erst Mitte 2024

Von: Stefanie Zipfer

Heute eine Baustelle, in zwei Jahren die neue Dachauer Polizei: Auf dem Gelände der Bepo wird seit eineinhalb Jahren gebaut. © habschied

Dachauer Polizei wird später als geplant in neues Dienstgebäude einziehen. Der Grund: „die „umfangreiche Umgestaltungen im Außenbereich“ , so Thomas Jakob, Sprecher am Staatlichen Bauamt Freising.

Dachau – Nach jahrelanger Planung, die sich aufgrund des historischen Umfelds zuweilen als äußerst schwierig erwies, wächst die neue Dachauer Polizeiinspektion seit eineinhalb Jahren Meter um Meter in den Himmel.

Die neue PI entsteht auf dem Areal der Bereitschaftspolizei, in unmittelbarer Nähe zur KZ-Gedenkstätte. Rund 15 Millionen Euro investiert der Freistaat Bayern in das dreigeschossige Gebäude mit einer Nutzfläche von 1950 Quadratmetern.

Polizei soll erst 2024 fertig werden

Grundsätzlich war geplant, dass der Umzug vom alten PI-Gebäude an der Dr.-Höfler-Straße in den Neubau in Dachau-Ost im Jahr 2023 stattfinden soll. Dieser ambitionierte Zeitplan ist aber nicht zu halten, wie Thomas Jakob, Sprecher am Staatlichen Bauamt Freising, nun auf Nachfrage erklärt. Stattdessen peile seine Behörde „als Fertigstellungsdatum der Gesamtmaßnahme die Jahresmitte 2024 an“.

Grund für die Verzögerung: Umfangreiche Umgestaltungen im Außenbereich

Grund für die Verzögerung sind laut Jakob „umfangreiche Umgestaltungen im Außenbereich“ der künftigen Polizeiinspektion. So würde der Freistaat die Arbeiten am Neubau auch nutzen, „die Wach- und Einfahrtsbereiche der Bereitschaftspolizei, Teilflächen des John-F.-Kennedy-Platzes vor dem Neubau, den Polizeihof und die Bediensteten-Stellplätze neu zu gestalten“.

Wie berichtet, erfolgt nach dem Einzug in die neue PI der Abriss der alten Polizeiräume. Dort soll dann Wohnraum für Staatsbedienstete entstehen. Das bisherige Dienstgrundstück der Polizei in der Dr.-Höfler-Straße eigne sich nämlich „hervorragend“ für den Wohnungsbau, da das Areal bereits jetzt „vollständig von Wohnbebauung umgeben“ ist. Zudem besteht laut Bayerns Innenminister Herrmann „ein dringender Bedarf“ an Staatsbedienstetenwohnungen im Münchner Umfeld.

Doch es gab noch weitere Argumente für den Neubau der Polizei auf dem Areal der Bepo. So kommen sich der laufende Betrieb der Inspektion und die laufenden Bauarbeiten nicht in die Quere. Zudem ist die künftige Nähe zur KZ-Gedenkstätte ein Vorteil, da Polizeipräsenz dort ohnehin regelmäßig gefordert sei. Und schließlich gibt es in Dachau-Ost auch dienstliche Synergieeffekte: Das Bepo-Areal ist gut gesichert und bietet einen umfangreichen Fahrzeugpark.

