Falscher Kroate war ein gesuchter Serbe

Falsche Dokumente haben jetzt einen serbischen Staatsangehörigen in Abschiebehaft gebracht. Im Rahmen der Schleierfahndung zog die Polizei den 25-Jährigen aus einem Reisebus auf der Autobahn.

Bergkirchen/Dachau – Am Freitagabend gegen 18.30 Uhr haben Schleierfahnder der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck auf der Autobahn München-Stuttgart in Richtung München auf Höhe der Anschlussstelle Dachau/Fürstenfeldbruck eine Reisebus mit serbischer Zulassung kontrolliert. Und die Beamten wurden schnell fündig.

Denn unter den Reisenden befand sich auch ein vermeintlich kroatischer Staatsangehöriger, der sich mit einer kroatischen Identitätskarte auswies. Wie sich durch den geschulten Blick der kontrollierenden Polizeibeamten jedoch herausstellte, handelte es sich bei dieser Identitätskarte um eine Totalfälschung.

Seine wahre Identität wollte der Mann zunächst nicht preisgeben. Ein Abgleich seiner Fingerabdrücke erbrachte jedoch schnell Klarheit. Es handelt sich um einen mehrfach gesuchten 25-jährigen serbischen Staatsangehörigen, gegen den zudem ein Einreiseverbot in das Gebiet der Schengener Vertragsstaaten besteht.

Im Zuge der Durchsuchung wurde noch ein totalgefälschter kroatischer Führerschein aufgefunden. Nach Abschluss der strafrechtlichen Maßnahmen – der Beschuldigte hinterlegte eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1200 Euro – wurde der 25-Jährige schließlich im Auftrag der Ausländerbehörde Dachau in die Justizvollzugsanstalt Mühldorf am Inn gebracht, von wo aus der Serbe in seine Heimat abgeschoben wird.