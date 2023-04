Polizei-Neubau geht auf die Zielgerade

Von: Stefanie Zipfer

Freuen sich auf die neue Dachauer PI: Andreas Kronthaler vom Staatlichen Bauamt Freising, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Innenminister Joachim Herrmann, Landrat Stefan Löwl, OB Florian Hartmann, Landtagsabgeordneter Bernhard Seidenath (v. l.) sowie weitere Ehrengäste gestern auf der Baustelle am John-F.-Kennedy-Platz. © zip

Die Dachauer Polizei kann langsam ihre Koffer packen. Der Neubau ihrer Inspektion am John-F.-Kennedy-Platz ist in eineinhalb Jahren bezugsfertig. Beim Richtfest am Freitagnachmittag versprach Innenminister Joachim Herrmann den Beamten einen hochmodernen, nachhaltigen Arbeitsplatz – mit zusätzlichen Kollegen!

Dachau – Auf der Großbaustelle der Polizei auf dem Bepo-Gelände geht es voran. Heute Nachmittag wurde Richtfest gefeiert, Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hielt dazu eine Festrede, ebenso wie Andreas Kronthaler, Amtsleiter des Staatlichen Bauamts Freising, und Günther Gietl, Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord.

Alle Redner waren sich einig, dass sich sowohl die Landkreisbürger als auch die Polizeibeamten auf ihr neues Dienstgebäude freuen können. Im Lauf des zweiten Halbjahres 2024 soll die neue Polizeiinspektion (PI), die über knapp 2000 Quadratmeter Nutzfläche, verteilt auf drei Geschosse, verfügen wird, bezugsfertig sein. Der vom Bayerischen Landtag freigegebene Kostenrahmen von 15 Millionen Euro wird zwar nicht zu halten sein, doch die Mehrausgaben, da war sich der Innenminister sicher, werden vom Haushaltsausschuss des Landtags mit Wohlwollen betrachtet.

Die Geschichte dieses Großbauprojekts reicht lange zurück. Nach Jahren der Diskussion, ob das alte PI-Gebäude in der Dr.-Höfler-Straße nicht doch besser renoviert werden sollte, war 2016 der Beschluss gefallen: Die Dachauer Polizei zieht um, und dort, wo die alte PI war, werden Wohnungen für Staatsbedienstete gebaut. „Damit schlagen wir zwei wichtige Fliegen mit einer Klappe. Der Wohnungsbedarf im Ballungsraum München ist enorm“, so der Innenminister.

Einer, der wesentlichen Anteil an dieser pragmatischen und zukunftsweisenden Lösung hatte, war Bernhard Seidenath. Herrmann meinte scherzhaft anerkennend, der Dachauer Landtagsabgeordnete sei ihm „jahrelang gehörig auf die Nerven gegangen“ mit dem PI-Neubau. Polizeipräsidiumspräsident Gietl lobte ebenfalls: „Ohne Herrn Seidenath wäre das alles in diesem Zeitrahmen nicht gegangen.“

Denn tatsächlich ging es nach der Entscheidung 2016 schnell. Noch im selben Jahr folgte der Bauantrag bei der Stadt. Gemeinsam mit der Dachauer Bauverwaltung, so beschreibt es Bauamtsleiter Kronthaler, habe man die „Herausforderung“ angenommen und bewältigt, ein „modernes Polizeigebäude auf einem nicht ganz einfachen Grundstück“ zu bauen.

Tatsächlich machte den Planungen zunächst eine alte Gasleitung sowie ein noch älterer Baumbestand zu schaffen. Zudem galt es, die historische Sichtachse „auf ein ganz besonderes Baudenkmal“, nämlich das Kommandanturgebäude des ehemaligen KZ Dachau, zu erhalten. Innenminister Herrmann betonte in seiner Rede die Wichtigkeit dieser erhaltenen Sichtachse: „Wir wollten nicht den Eindruck vermitteln, dass mit dem Neubau diese schreckliche Erinnerung verstellt oder versteckt werden soll!“

Doch nicht nur der besondere Standort macht die neue Dachauer PI einzigartig: Auch die Tatsache, dass Dachau als „großer, starker Landkreis in Bayern“ mit nur einer Inspektion auskomme, sei im Freistaat so gut wie einmalig. „Es gibt Bürgermeister“, so Herrmann, „die bestehen darauf, die PIs in ihren Gemeinden zu erhalten.“ Die Wahrheit aber sei: „Mit einer zentralen, starken Inspektion arbeiten wir wesentlich effizienter!“

Dass der Neubau barrierefrei und mittels Photovoltaik auf dem Dach sowie Wärmepumpe im Keller auch energetisch hochmodern wird, war für den Bauherren ebenso eine Erwähnung wert wie die Tatsache, dass die Mitarbeiterzahl im Neubau deutlich wachsen wird. Polizeipräsident Gietl versprach „eine spürbare Erhöhung der Sollstärke. Wir bekommen deutlich mehr Stellen“.

Dass der neue Polizeistandort, raus aus dem Wohngebiet hinüber zu den Kollegen der Bereitschaftspolizei, auch viele organisatorische Vorteile hat, wurde heute ebenfalls betont: Dienstliche Synergieeffekte mit der Bepo sowie die Nähe zur KZ-Gedenkstätte, wo Polizeipräsenz ohnehin regelmäßig erforderlich ist, zählen zu diesen Argumenten.

Innenminister Herrmann wünschte den anwesenden Handwerkern am Ende für die kommenden Monate weiterhin gutes Gelingen. Und er kündigte an, in eineinhalb Jahren wieder zu kommen – „zu einer wunderbaren Einweihungsfeier“!