Dachauer Polizei schnappt fünf Autoposer

Kontrolle eines getunten Opel Vectra: Die Polizei zog bei der Aktion 20 Pkw aus dem Verkehr. © PI Dachau

Sie machen unnötig Lärm und sind vor allem in Dachau ein Dauerärgernis: Autoposer. Jetzt hat die Polizei zugeschlagen.

Dachau – Die Dachauer Polizei hat am vergangenen Wochenende Sonderkontrollen mit dem Schwerpunkt Tuning- und Autoposer-Szene durchgeführt. Hintergrund waren unter anderem Hinweise aus der Bevölkerung an der Örtlichkeit Am Schloßberg, wie Pressesprecher Günther Findl in einem Pressebericht mitteilte. Ziel der regelmäßigen Kontrollen sei neben der Gewährleistung der Verkehrssicherheit auch eine konsequente Unterbindung und Ahndung von Belästigungen durch unnützes Hin- und Herfahren sowie unnötig verursachten Lärm. Bei den Kontrollen wurden mit Unterstützung fachkundiger Beamter der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck insgesamt circa 60 getunte Fahrzeuge in Augenschein genommen.

Bei 20 Fahrzeugen konnten die Polizeibeamten Veränderungen feststellen, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Zu nennen seien hier häufig Manipulationen, die die Abgas- oder Geräuschwerte verschlechtern sowie nachträglich montierte Anbauteile, die nicht zum Fahrzeug passen.

Das Bußgeld liege in solchen Fällen bei 50 Euro. „Kommt es jedoch zusätzlich zu einer Gefährdung der Verkehrssicherheit, die unter anderem gegeben ist, wenn das Fahrzeug so tief liegt, dass die Räder im Radhaus schleifen, beträgt das Bußgeld 90 Euro und zusätzlich einen Punkt“, erklärt Findl. Dem Fahrzeugführer wird bei einer Gefährdung die Weiterfahrt untersagt und das Auto zur Begutachtung abgeschleppt. Neben dem Bußgeld kommen auf die Fahrzeugführer zusätzliche Kosten fürs Abschleppen und Gutachten hinzu.

Weiter wurden fünf Fahrer festgestellt und angezeigt, die der sogenannten Autoposer-Szene zugeordnet werden. Autoposer sind Fahrzeugführer, die mit ihrem Fahrzeug auffallen wollen und dafür meist unnötig Lärm erzeugen. Nicht selten sind deren Autos auch getunt und dementsprechend verändert. Im konkreten Fall beschleunigten zwei hochmotorisierte Pkw in Dachau lautstark von einer Ampel und fuhren in Richtung Innenstadt. Dort konnten die Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Wegen ihrer unnötigen Lärmverursachung erwartet die Fahrzeugführer jeweils ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro.

Auch „Am Schlossberg“ kontrollierten die Polizeibeamten. Dort konnten im Kontrollzeitraum lediglich Parkverstöße festgestellt werden. Nichtsdestotrotz kündigt die Dachauer Polizei an, die Kontrollen weiterzuführen: „Sie tragen zur Verkehrssicherheit bei.“ dn