Polizei schnappt jugendliche Vandalen in Dachau

Drei Jugendliche müssen sich demnächst wegen Sachbeschädigung vor Gericht verantworten. © David-Wolfgang Ebener

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Sonntag bei vier in der Friedenstraße in Dachau geparkten Fahrzeugen Außenspiegel abgetreten.

Dachau – Eine Gruppe Jugendlicher hat am Sonntag gegen 15.20 Uhr insgesamt vier in der Friedenstraße in Dachau geparkte Fahrzeuge beschädigt. An den Autos wurde jeweils der rechte Außenspiegel abgetreten, nach der Tat flüchteten die Jugendlichen zu Fuß, wie die Polizei mitteilte.

Zeugen verständigten die Polizei, anhand der Personenbeschreibung konnte eine Streifenbesatzung der Polizei Dachau noch nahe des Tatorts drei tatverdächtige Dachauer im Alter von 14 bis 17 Jahren antreffen.Gegen die drei Jugendlichen wurden Strafverfahren wegen Verdachts auf Sachbeschädigung eingeleitet. Der Schaden an allen Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 1500 Euro.

