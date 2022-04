Polizei stoppt illegales Autorennen auf B 471

Die Polizei stoppte zwei getunte BMW auf der B 741 bei einem illegalen Autorennen. © IMAGO/Alexander Pohl

Geiselbullach – Eine Polizeistreife hat ein illegales Autorennen auf der B 471 bei Olching/Geiselbullach beendete. Die Autos, zwei offenbar getunte BMW, wurden sichergestellt, den 19-jährigen Fahrern aus den Landkreisen Fürstenfeldbruck und Starnberg wurde der Führerschein abgenommen.

Vor einer Woche, in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 23.55 Uhr war eine Streife des Einsatzzuges der Zentralen Einsatzdienste Fürstenfeldbruck auf der B 471 zwischen Dachau und Fürstenfeldbruck. Die Polizeibeamten stellten auf Höhe Olching/Geiselbullach zwei offenbar technisch veränderte BMW fest, die mit hoher Geschwindigkeit unterwegs waren, wie die Polizei erst am Donnerstag mitteilte. Beide Fahrer beschleunigten sehr rasch auf rund 180 km/h – bei erlaubten 100 km/h – , fuhren dabei dicht aufeinander auf und wollten sich im zweispurigen Bereich gegenseitig überholen. Das uniformierte Streifenfahrzeug, das ihnen folgte, bemerkten die Fahrer zunächst nicht. Beide Pkw konnten vor der Autobahnauffahrt angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Die Fahrzeuge wurden von zwei jeweils 19 Jahre alten, männlichen Fahrern geführt, die einen bzw. zwei Mitfahrer an Bord hatten. Die Staatsanwaltschaft stufte das Verhalten der Fahrer als verbotenes Kraftfahrzeugrennen ein. Beide Pkw sowie die Führerscheine wurden sichergestellt. Zudem werden die verwendeten Fahrzeuge hinsichtlich möglicher verbotswidriger bzw. sicherheitsgefährdender Veränderungen geprüft.

Die B 471 ist seit längerem im Fokus des Einsatzzuges und der umliegenden Polizeiinspektionen Fürstenfeldbruck, Olching und Dachau, da immer wieder Fahrzeuge mit unerlaubten technischen Veränderungen festgestellt werden. Der gefährliche Missbrauch als „Rennstrecke“ ist glücklicherweise selten. dn