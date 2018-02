Polizei sucht falschen Telekom-Mitarbeiter

Mit einem miesen Trick hat ein Betrüger am Dienstag zuletzt eine 82-jährige Dachauer Rentnerin abgezockt.

Dachau – Der Mann klingelte am Dienstag gegen 11 Uhr an der Wohnung der Seniorin in der Berliner Straße und gab sich als Telekom-Mitarbeiter aus. Angesichts seiner Erklärung, dass die alte Dame angeblich zu viel an Telefongebühren bezahlt hätte und der Überschuss nun rückerstattet werde, ließ sie den Mann in ihre Wohnung. In einem unbeaufsichtigten Moment entwendete der Unbekannte einen höheren Bargeldbetrag.

Der hochdeutsch sprechende Täter wird beschrieben als zirka 40 bis 50 Jahre alt, zirka 1,65 Meter groß; er hatte schwarze, nackenlange, nach hinten gegelte Haare und eine schlanke Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Lederjacke und blauer Jeans. Die Polizeiinspektion Dachau bittet nun unter Telefon 08131/5610 Hinweise zu dem dreisten Betrüger.

Vielleicht, so die Ermittler, hat der Mann bei anderen Dachauern ebenfalls versucht, in die Wohnung zu gelangen? In diesem Zusammenhang weist die Polizei zudem darauf hin, dass man sich im Zweifelsfall immer den Ausweis oder ein entsprechendes Legitimationspapier vorzeigen lassen sollte. „Grundsätzlich“, betont die Polizei, „ist Misstrauen angebracht, wenn unangekündigte Personen in die Wohnung gelassen werden wollen“.

