Polizei macht Jagd auf Einbrecher

Die Polizeiinspektion Dachau kontrolliert verstärkt im Hinblick auf Wohnungseinbrecher. Die erste Aktion dieser Art lief am Freitagnachmittag. Hierbei wurde die PI von der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Dachau – Die Beamten legten bei ihren Kontrollen besonderes Augenmerk auf die Verhinderung und Aufklärung von Wohnungseinbrüchen. So wurden unter anderem Wohngebiete im gesamten Landkreis Dachau sowohl durch zivile als auch uniformierte Kräfte bestreift. An mehreren Kontrollstellen wurden Autos kontrolliert, wobei bei auffälligen Fahrzeugen besonderes Augenmerk auf die Kontrolle der Insassen und deren mitgeführte Gegenstände gelegt wurde. Erwischt hat die Polizei (noch) niemand. „Kontrollen dieser Art werden jedoch fortgesetzt, um dem Phänomen der Wohnungseinbruchskriminalität offensiv zu begegnen“, so Polizeisprecherin Melanie Habersetzer.