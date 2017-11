300 Gramm Marihuana sichergestellt

300 Gramm Marihuana hat die Dachauer Polizei am Samstag in der Asylbewerberunterkunft in der Lilienstraße in Dachau sichergestellt – zusammen mit einem vierstelligen Geldbetrag.

Landkreis– Gegen 2.10 Uhr war die Polizei am Samstagfrüh gerufen worden – wegen einer Ruhestörung durch überlaute Musik in der Asylunterkunft. Als die Beamten dort eintrafen, konnten sie beobachten, wie anwesende Personen Marihuana wegwarfen. Bei der Durchsuchung fand die Polizei die Drogen und das Geld – das mit großer Wahrscheinlichkeit aus dem Drogenhandel stammt, so die Polizei.

Zwei weitere Einsätze in Asylbewerberunterkünften hatte die Dachauer Polizei: Ein 16-jähriger Iraker klaute am Freitag gegen 15 Uhr im Edeka-Markt in Petershausen diverse Waren und wurde vom Marktleiter gestellt. In Haimhausen randalierte in der Nacht zum Samstag ein 21-jähriger Somalier und legte sich mit dem Sicherheitsdienst an. Bei Eintreffen der Polizei widersetzte sich der unter Alkohol und Drogen stehende Mann und musste gefesselt werden. Er wollte „auf keinen Fall Ruhe geben“, daher übernachtete er in der Zelle. Bei seiner Entlassung gegen 6 Uhr beleidigte er die Beamten der Frühschicht mit ausgestrecktem Mittelfinger. dn