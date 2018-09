Ende Gelände

An den Pollern „führt kein Weg dran vorbei“, betonte Bündnis-Stadtrat Bernhard Sturm. Wolfgang Moll (parteifrei) dagegen fand, dass eben doch ein Weg an den Pollern vorbeiführe – und zwar buchstäblich, weshalb er auch gegen diese in seinen Augen inkonsequente Lösung stimmte: „Denn Motorradfahrer können ja weiter durch.“ Am Ende stimmten zehn der 15 Mitglieder im Umwelt- und Verkehrsausschuss des Stadtrats für die Installation zweier versenkbarer Poller auf Höhe der Hexengasse am Schlossberg.

Dachau – Ziel der Aktion: die nächtlichen Raser dauerhaft ausbremsen. Angesichts regelmäßiger Abendveranstaltungen im Schloss und dem frühmorgendlichen Dienstbeginn am Amtsgericht entschied sich das Gremium, eine tägliche Schließzeit von 23 bis 5.30 Uhr einzurichten.

Klar, die Kosten für die Maßnahme sind hoch. Knapp 30 000 Euro würde eine Zufahrtsbeschränkung mit zwei Pollern, Stromanschluss und Zugangsberechtigungen für die Anlieger kosten. Doch in den Augen von Oberbürgermeister Florian Hartmann und zwei Dritteln des Ausschusses sei die Maßnahme nicht nur nötig, sondern würde auch einer wachsende Anzahl von Dachauern helfen: Schließlich wird die ehemalige Brauerei am Schlossberg bald in eine Wohnanlage umgebaut.

Doch so unbestritten nötig die Poller-Lösung sein mag, so umstritten war im Ausschuss die Umsetzung. Denn abgesehen davon, dass – wie Stadtrat Moll anmerkte – PS-starke Motorräder des Nachts nun weiterhin auf den Schlossplatz brettern können, ist der Standort an der Hexengasse problematisch: „Es gibt da keine Wendemöglichkeit“, so der OB. Wenn fünf Autos hintereinander vor den Pollern am Berg stünden, „wird das nicht lustig“. Er setze daher darauf, dass sich der nächtliche Durchfahrtsstopp in der Raser-Szene schnell herumspreche.

Ebenso schnell soll übrigens die Installation der Poller erfolgen. Nach monatelangen Diskussionen über eine unmögliche Schrankenlösung an der Zufahrt zum Schlossplatz und ein ungeliebtes (weil unkontrollierbares) Tempolimit am Schlossberg will der OB nun einen sofortigen Baubeginn. Denn: „Dann haben wir’s hinter uns.“