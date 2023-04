Poller am Schlossberg umgefahren: Stadt hofft endlich auf Kameras

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Derzeit außer Betrieb: die Durchfahrtssperre am Schlossberg. Die Poller sind normalerweise nachts hochgefahren. © hab

Dachau – Bei einem Unfall im Februar wurde ein Poller am Schlossberg so schwer beschädigt, dass er ersetzt werden muss. Die Stadt bemüht sich um Ersatz - und um eine Kameraüberwachung.

Immer wieder passieren an der Polleranlage am Schlossberg Unfälle. Die Stadt sagt stets, dass die im Boden versenkbare Durchfahrtssperre von Autofahrern beim Versuch, das System zu überlisten, beschädigt würden. Die Autofahrer behaupten dagegen, die Poller seien außer Kontrolle geraten und hätten ihre Fahrzeuge beschädigt. Beide Seiten treffen sich, wie mehrfach berichtet, regelmäßig vor Gericht. Bislang hat die Stadt mit ihrer Argumentation immer Recht behalten.

Poller am Schlossberg: Antrag auf Videoüberwachung bisher gescheitert

Womit die Stadt bislang aber keinen Erfolg hatte, war der Versuch, die Polleranlage am Schlossberg von Videokameras überwachen zu lassen. Mehrfach, so heißt es aus der Stadtverwaltung, habe man einen entsprechenden Antrag beim Landesdatenschutzbeauftragten gestellt. Immer wurde abgelehnt.

Schon die Richterin fragte, warum es keine Videoüberwachung gibt

In Anbetracht der Tatsache, dass sich am 18. Februar nun aber erneut ein Unfall ereignete und dieser Rumms gegen einen der beiden Poller so heftig war, dass die Anlage schwer beschädigt außer Betrieb genommen werden musste, möchte die Stadt nun einen neuen Versuch wagen. Zumal sie zuletzt am Münchner Landgericht Unterstützung fand. Beim Versuch zu klären, warum der BMW eines 26-jährigen Münchners von dem Schließsystem beschädigt worden war, fragte die Richterin: „Warum gibt es dort eigentlich keine Videoüberwachung? Das würde alle Probleme lösen!“

Neuer Poller muss erst bestellt werden

Vor einer Kamera muss die Stadt aber nun erstmal einen neuen Poller bestellen. Beim Unfall im Februar wurde der alte so schwer beschädigt, dass er nicht mehr verwendet werden kann.