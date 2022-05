PopCHORn bietet eine rasante Show

Teilen

Rocken, schweben, tanzen – und natürlich singen: der Chor PopCHORn bei seinem Auftritt im Stockmann-Saal. © habschied

Mit seiner diesjährigen Muttertags-Show zeigte der Chor PopCHORn im ausverkauften Stockmann-Saal, was er auch in der langen Pause nicht verlernt hat: moderne Chormusik mit Schauspiel, Tanz, Glamour und viel Spaß in einer rasanten Show auf die Bühne zu bringen.

Dachau – PopCHORn Dachau ist für seine ausgefallenen Inszenierungen bekannt. Im Konzert drehte sich alles um die fiktive Verleihung der „Goldenen Maikls“. Im ersten Teil spielte der Chor das Geschehen vor der Preisverleihung nach. Mit witzigen Dialogen, zahlreichen lustigen Zitaten und vor allem mit viel Musik rangen die Stars und Sternchen um die begehrten „Goldenen Maikls“. Nach der Pause glänzte und glitzerte es bei der glamourösen Preisverleihung auf der Bühne und vor allem bei den Kostümen. Der Chor wechselte sehr gekonnt zwischen Schauspiel und gepflegtem, poppigem Chorgesang.

Die Geschichte ist angenehm kurzweilig und band auch das Publikum mit ein, denn es gab einen Publikumspreis. Der Chor unter der Leitung von Michael Clemens Frey rockt, schwebt, tanzt und schmalzt über die Bühne, als gäbe es kein Morgen. Mit einer wirklich schlagfertigen Moderatorin Stefanie Braun lebten die Zuschauer das Geschehen rund um die Preisverleihungen mit und fieberten, als würden sie selbst zu den Nominierten gehören. Die großartigen Solisten Audrey Lapper, Annette Thomas, Irmi Fröch und Elmar Berger und ein Chor, der merklich begeistert auf der Bühne stand, machten den Abend zu einer mehr als vergnüglichen Unterhaltung, die für gut zwei Stunden vergessen ließ, in welchen Zeiten wir leben.

Am Klavier atmete Anna Nam jede Phrasierung des Chorleiters mit und unterstützte den Chor und die Solisten in unnachahmlicher Weise. Borel de Sousa am Schlagzeug zeigte zum wiederholten Male, wie feinfühlig und empathisch er das Gesamtwerk ergänzen kann.

Mit Standing Ovations und nach einer Zugabe ließ das begeisterte Publikum im vollen Stockmann-Saal die Akteure von der Bühne. dn

Weiteres Konzert

Am kommenden Samstag, 14. Mai, um 19.30 Uhr gibt es eine weitere Chance, die PopCHORn-Show zu sehen. Karten für die Veranstaltung im Ludwig-Thoma Haus in Dachau gibt es zu 15 Euro, ermäßigt 7 Euro, unter tickets@pochorn-dachau.de.