Porsche-Lenkerin übersieht Motorradfahrer

Eine Porsche-fahrerin hat am Mittwoch beim Abbiegen einen Motorradfahrer übersehen. Der musste stark bremsen und stürzte. Die Unfallverursacherin bemerkte den Sturz wohl nicht und fuhr davon. Doch die Polizei konnte sie ermitteln.

Eine 39-jährige Porsche-Fahrerin wollte am Mittwoch um 6.50 Uhr vom Moriweg nach links in die Freisinger Straße einbiegen. Sie nutzte laut Polizei eine Lücke auf der Linksabbiegespur, übersah jedoch einen geradeaus, Richtung Stadtbahnhof fahrenden 42-jährigen Kradfahrer auf seiner Kawasaki. Der Mann musste stark bremsen und ausweichen – und stürzte. Die Porsche-Lenkerin bemerkte den Unfall vermutlich nicht und fuhr einfach weiter. Der 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen, an der Kawasaki entstand 1000 Euro Schaden. Anhand des Kennzeichens konnte die Polizei die Autofahrerin schnell ausfindig machen.

dn