Postzusteller-Ehepaar in Dachau verurteilt

Von: Thomas Zimmerly

Vor Gericht musste sich jetzt ein Postzusteller-Ehepaar verantworten. © dpa

Ein Ehepaar aus dem nördlichen Landkreis ist vom Amtsgericht Dachau wegen Verletzung des Post- und Fernmeldegesetzes verurteilt worden.

Dachau – Am Ende brach das Ehepaar zusammen. Sie (41) heulte ins Taschentuch. Er (43) kämpfte erfolglos mit den Tränen. Beide wussten, dass sie Mist gebaut hatten. Und sie hatten eine Heidenangst davor, von Amtsrichter Stefan Lorenz hart bestraft zu werden. Also gaben die beiden Postzusteller – nachdem sie den Tatvorwurf zuvor noch hartnäckig geleugnet hatten – auf. Sie gestanden, dass sie je einmal im April und Mai 2022 jede Menge Postsendungen in einem Altpapier-Container hatten verschwinden lassen, anstatt sie auszutragen.

Das Ehepaar leugnet zunächst alles

So herzergreifend der Prozess vor dem Dachauer Amtsgericht wegen Verletzung des Post- und Fernmeldegesetzes endete, so nüchtern hatte er begonnen. Sein Mandant habe niemals Post in Container oder anderswo hin geworfen, gab Rechtsanwalt Stephan Lohrmann selbstbewusst zu Protokoll. „Es kann nicht sein, dass sie beobachtet worden ist“, behauptete der Verteidiger der Frau, Alessandro Tedesco, im Brustton der Überzeugung. Das sei „zeitlich und faktisch“ gar nicht möglich gewesen. Seine Mandantin habe sich am Tattag im April am Fuß verletzt und sei um 13.14 Uhr noch vor Ende ihrer Schicht wieder in der Zentrale gewesen.

Nun ist es aber so, dass auch andere Menschen sehr gut die Uhr ablesen können. In Erdweg, wo der Container steht, in dem die Umschläge „entsorgt“ worden waren, war die Bevölkerung bereits sensibilisiert, weil in der Zeit vor April 2022 „eventuell schon was vorgefallen ist“, wie sich ein Erdweger (56) im Zeugenstand ausdrückte. Er und seine Nachbarin waren deswegen stets aufmerksam. Man habe „kontrollieren müssen“, präzisierte der 56-Jährige.

Am Tattag im April hatte die Nachbarin laut Staatsanwaltschaft dann beobachtet, wie ein Fahrzeug der Deutschen Post AG um 12.44 Uhr in Erdweg vorgefahren ist. Eine Frau, der Angeklagten nicht eben unähnlich, warf Umschläge in den Container, so die Nachbarin. Im Mai wiederum sah der 56-jährige Zeuge, wie erneut eines der gelben Autos vor dem Container hielt, der Fahrer die Scheibe runterkurbelte und reichlich Papier in den Container purzeln ließ. Ob es der Angeklagte war, könne er nicht sagen.

Zeugen notierten sich die Fahrzeug-Kennzeichen

Was beide Zeugen jedoch machten: Sie notierten sich die Fahrzeug-Kennzeichen und fischten die Post aus der Altpapier-Box. Im April waren es 24 Umschläge, im Mai gar 202. Bei den Sendungen handelte es sich fast ausschließlich um Werbematerial, nur ein oder zwei enthielten Bankauszüge. Die Post sah nach, wer an den fraglichen Tagen die Autos steuerte, und so landete das Ehepaar vor Gericht.

In der Hauptverhandlung fragte Richter Stefan Lorenz die Angeklagte, ob sie am Tattag am Container gewesen sei. Die 41-Jährige druckste ein wenig herum, gab dann aber zu, dort die Verpackung ihres Sandwiches los geworden zu sein. Bevor die Nachbarin als Zeugin gehört wurde und nachdem Lorenz wissen ließ, „dass ich mich ungern anlügen lasse“, baten beide Verteidiger um eine Beratungspause.

Diese dauerte ziemlich lange. Als der Prozess fortgesetzt wurde, gab Rechtsanwalt Lohrmann kleinlaut an: „Mein Mandant sagt, dass der Tatvorwurf vollumfänglich richtig ist.“ Sein Kollege Tedesco meinte schlicht: „Frau... macht auch mit.“

Die Deutsche Post hat beiden gekündigt

Auf Nachfrage von Richter Lorenz kam heraus, dass das Ehepaar, das im nördlichen Landkreis beheimatet ist, drei Kinder hat. Nachdem die Post der Frau gekündigt und den befristeten Vertrag des Mannes nicht verlängert hat, befindet sich die Familie aktuell in einer prekären finanziellen Situation. Sie ist weiter arbeitslos, er fand mittlerweile eine Beschäftigung bei einer Zeitarbeitsfirma.

Weil das Geständnis doch noch kam, ließ der Vorsitzende Milde walten. Lorenz verurteilte die Frau zu einer Geldstrafe in Höhe von 350 Euro und den Mann zu 200 Euro. Er meinte aber auch, dass durch solches Handeln der Angeklagten „das Vertrauen in der Bevölkerung beschädigt wird. Und das fällt auch auf die Post zurück“.

