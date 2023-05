Preis-Namensgeberin Margarethe Kron war NSDAP-Mitglied

Von: Miriam Kohr

Teilen

Informierten zur Absage der Kron-Maus-Preisverleihung: Tobias Schneider, Jürgen Schleich, Norbert Göttler und Brigitte Fiedler (von links). © Miriam Kohr

Den Namen Kron-Maus-Kulturpreis der ÜB wird es in Zukunft nicht mehr geben. Namensgeberin Margarethe Kron war von 1940 bis 1945 Mitglied der NSDAP.

Dachau – Den Namen Kron-Maus-Kulturpreis der Überparteilichen Bürgergemeinschaft (ÜB) wird es in Zukunft nicht mehr geben, kündigte ÜB-Vorsitzender Jürgen Schleich an. Zu belastet scheint der Name Kron-Maus. Im Zuge der Überprüfung von Straßennamen in Dachau fand die beauftragte Arbeitsgruppe heraus, dass die Namensgeberin Margarethe Kron von 1940 bis 1945 Mitglied der NSDAP war.

ÜB zog die Konsequenzen aus der Enthüllung

Die ÜB zog nun ihre Konsequenzen und sagte die für 10. Mai geplante Preisverleihung ab. Verdiente Gruppierungen oder Personen in der Dachauer Kulturlandschaft möchte sie dennoch weiter ehren.

Dass der Verein Dachauer Gästeführer der diesjährige Preisträger der ÜB ist, ist seit Februar bekannt. Die Gruppe rund um Vorsitzende Brigitte Fiedler hatte sich bereits eine kleine Präsentation ihres Könnens für die Verleihung im Rathaus am 10. Mai einfallen lassen. Doch dann kam vor etwa einer Woche die Nachricht aus dem Dachauer Kulturbüro an die ÜB: Die Namensgeberin des Preises, Margarethe Kron, war von 1940 bis 45 Mitglied der NSDAP, also im Alter von 18 bis 23 Jahren.

Die Arbeitsgruppe um Kulturamtsleiter Tobias Schneider und Norbert Göttler, Publizist und ehemaliger Bezirksheimatpfleger von Oberbayern, fand dies im Zuge der Prüfung von möglicherweise belasteten Namensgebern von Straßen heraus. Zum Hintergrund: Ein Weg in Dachau wurde nach Margarethe Kron, auch Kron-Maus genannt, benannt. Sie ist als verdiente Stadträtin (ÜB) und Initiatorin des Kinderfestumzuges bekannt. Der Grund der Überprüfung: Ihr Mann Otto Kron war SS-Offizier und unter anderem im KZ Dachau stationiert. Ihr Vater, Hans Zauner, später Bürgermeister von Dachau, war ebenfalls NSDAP-Mitglied. „Wir haben den Hinweis zu ihrer NSDAP-Mitgliedschaft vom Staatsarchiv erhalten. Da war klar, dass wir der ÜB schnell Bescheid geben, weil wir wussten, die Preisverleihung steht bald an“, erzählt Schneider.

Kulturpreis soll umbenannt werden

Die ÜB, laut Schleich froh über das rasche Benachrichtigung, reagierte mit einem Treffen der Beteiligten und einer parteiinternen Sitzung. „Wir haben diskutiert, ob wir die Verleihung machen, aber mit dem Hinweis zur Mitgliedschaft, oder ob wir sie ausfallen lassen“, erzählt Schleich bei einer Pressekonferenz. Schnell einigte sich die ÜB auf eine Absage und eine Umbenennung ihres Kulturpreises. Auch der Zeitpunkt der Verleihung soll neu gesetzt werden, etwa im Herbst. „Wir wollen nicht, dass Vorbehalte zum Preis herrschen“, macht Schleich klar, weshalb diese klare „Trennlinie gezogen wurde“. Göttler betont: „Es war nicht die Entscheidung des Arbeitskreises, und wir haben auch keinen Druck aufgebaut.“

Der Kron-Maus-Preis ist 1990 laut Schleich „im guten Glauben“ von der ÜB initiiert worden, um Personen, Vereine und Organisationen zu ehren, die in der Kulturlandschaft Dachaus Besonderes leisten. Allerdings könne er jetzt nicht mehr sagen, ob den damaligen ÜB-Mitgliedern der Schatten, der auf dem Namen Kron-Maus liegt, bekannt war. Er selbst wusste nichts davon. Selbst Kulturamtsleiter Tobias Schneider gibt zu: „Wir haben bei unserer Untersuchung nicht erwartet, dass da was kommt.“

Brigitte Fiedler äußerte sich erleichtert, dass der Preis nicht mehr als Kron-Maus-Preis verliehen wird. „Unser vorbereiteter Vortrag hätte mit diesem Wissen überhaupt nicht mehr gepasst.“ Es hätte im Verein bereits eine Diskussion gegeben, ob man den Preis nun noch hätte annehmen wollen, so Fiedler.

Mit dem Margarethe-Kron-Weg passiert erst einmal nichts

Mit vergangenen Preisträgern konnte die ÜB in der Kürze noch nicht sprechen. Es ist also noch nicht bekannt, ob nun Preise zurückgegeben werden. Norbert Göttler sagte: „Ich würde mir wünschen, dass die Preisträger bei der Stange bleiben und den Preis der ÜB als das ansehen, was er ist – eine Würdigung ihrer kulturellen Arbeit.“

Dennoch wird sich die ÜB für ihren neuen Kultur-Preis einen „komplett neutralen Namen“ überlegen, um in Zukunft keine Probleme mehr zu haben. Schleich sicherte zu, zu prüfen, ob weitere ÜB-Mitglieder eine NSDAP-Vergangenheit haben.

Mit dem Margarethe-Kron-Weg passiert erst einmal nichts. „Dass Straßennamen überprüft werden, ist ein Prozess, der in ganz Deutschland stattfindet. Und dieser Prozess wird auch in Dachau noch andauern“, erklärt Göttler. „Wir werden mit unseren Recherchen sicherlich noch etwa ein Jahr benötigen“, kündigt Schneider an. Erst dann werden die Ergebnisse im Stadtrat besprochen.

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.