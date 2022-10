Prickelnd wie Champagner

Star des Abends: der gebürtige Rumäne Valer Sabadus, der beim Schlosskonzert am Samstag mit Musikern der Accademia Giocosa das Publikum begeisterte. © hab

Tenor Valer Sabadus und die Accademia Giocosa geben furioses Schlosskonzert

Dachau – Frenetischer Beifall, zwei Zugaben und strahlende Musiker: Der international gefeierte Countertenor Valer Sabadus und die Musiker der Accademia Giocosa rissen das Publikum im Schlosskonzert zu einem regelrechten Begeisterungssturm hin.

Das Barockensemble L’Accademia Giocosa besteht aus Musikern des BR-Sinfonieorchesters und freischaffenden Künstlern der Alte-Musik-Szene. Das erklärte Ziel der Gruppe ist es, gemäß ihrem Namensbestandteil „giocosa“, die Musik des 17. Und 18. Jahrhunderts belebend und heiter zu vermitteln. Die Künstler und Valer Sabadus hatten für das Schlosskonzert verschiedene Arien und Instrumentalwerke von Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi, Christoph Willibald Gluck und Georg Philipp Telemann zusammengestellt, die in ihrer Opulenz, Virtuosität und ihrem majestätisch-triumphalen Charakter hervorragend zu dieser Beschreibung passen.

Die Instrumentalisten spielten auf historischen Instrumenten, im Dachauer Schloss traten sie in kleiner Besetzung als Streicherensemble mit Cembalo auf. Der Klang dieser Streichinstrumente ist aufgrund der Bauweise, der Darmsaiten und Barockbögen rustikaler, rauer und weniger tragfähig strahlend als der von modernem Instrumentarium. In Kombination mit dem hellen, prägnanten Cembalo, bei dem die Saiten nicht wie beim Klavier von Hämmerchen angeschlagen, sondern angezupft werden, entsteht ein für die oft affektreiche und pompöse Barockmusik authentischer Klang.

Die meisten Werke des Abends waren Gesangsarien, es gab jedoch auch zwei rein instrumentale Stücke. Da es coronabedingt zu zwei Ausfällen im Ensemble kam, darunter auch die Konzertmeisterin, gab es auf der Bühne nur zwei statt vier Barockviolinen. Dementsprechend musste ein Programmpunkt, ein Triplekonzert für drei Violinen, durch eine Sonate für Violoncello und Cembalo ersetzt werden, gespielt von Katerina Yiannitsioty auf dem Barockcello und Peter Kofler am Cembalo. Vor dem Doppelkonzert für zwei Violinen und Basso continuo, TWV 42, von Georg Philipp Telemann, erklingen konnte, gab es einen Zwischenfall: Mit einem Knall riss beim obligatorischen Nachstimmen eine Geigensaite, es musste eine neue Saite aufgezogen werden. Die beiden Violin-Solisten Valérie Gillard und David van Dijk passten tonlich hervorragend zusammen und angesichts des schnellen Saitenaustauschs verzieh man auch kleinere Intonationsschwächen.

Der Star des Abends war der gebürtige Rumäne Valer Sabadus. Mit seiner glockenklaren, eindringlichen, in allen Lagen ausgeglichenen und sehr wandlungsfähigen Stimme nahm der junge Countertenor, der sich mit nur 36 Jahren bereits international einen Namen gemacht hat, das Publikum schon mit den ersten Tönen für sich ein. Mit Leichtigkeit und seelenruhiger Kontrolle meisterte Sabadus virtuose Sprünge und Koloraturen, mit feuriger Leidenschaft und brennender Intensität fesselte er die Zuhörer und mit ausdrucksstarkem Tiefgang und fein ausgestalteten Kadenzen sorgte er für champagnerartig prickelnde Spannung.

Als Sesto aus Händels Oper „Giulio Cesare“ beschwor der Sänger mit furioser Wildheit den Rachegeist des ermordeten Vaters, als Tirinto aus Händels „Imeneo“ sorgte er sich klagend um seine Geliebte. Über die Arie „Ho disarmato il fianco“ aus Telemanns Oper „Flavius Bertaridus“ hat Sabadus selbst in einem Interview einmal gesagt, in ihren halsbrecherischen Koloratur-Kaskaden würde immer auch eine Prise Sarkasmus mitschwingen. Die Stimmakrobatik gelang dem Virtuosen scheinbar ganz mühelos, die Freude am Sarkasmus war ihm durchaus anzumerken.

Ein besonderer Höhepunkt war die Arie „Gelido in ogni vena“ aus Vivaldis Oper „Farnace“, bei der die Interpreten eine wirklich unter die Haut gehende Atmosphäre schufen: In dieser Arie beweint der König Farnace seinen vermeintlich toten Sohn. Mit den Bögen erzeugten die Streicher nicht nur wohlklingende Töne, sondern auch kratzige Stakkato-Klangeffekte und verdeutlichen die gramerfüllte, erstarrte Betrübnis des Farnace, während der Countertenor nicht nur mit schmerzerfüllten Tiefgang, sondern mit furiosen, verzweifelten Ausbrüchen seinen Gefühlen Ausdruck verlieh.

Für den tosenden Applaus mit Pfeifen, Bravo-Rufen und Stampfen bedankte sich Valer Sabadus herzlich und betonte, wie sehr sich alle Musizierenden freuten, endlich wieder auftreten zu dürfen. Nach der ersten Zugabe, dem berühmten „Ombra mai fu“ aus Händels Oper „Xerxes“, wollten die begeisterten Konzertbesucher gar nicht aufhören zu klatschen, sodass die Interpreten als zweite Zugabe noch einmal die Arie „Svegliatevi nel core“ spielten – wenn möglich, vielleicht sogar mit noch mehr leidenschaftlichem Feuer als beim ersten Mal.

Susanne Morper