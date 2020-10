Privater statt kompletter Lockdown

„Wir müssen die Wirtschaft am Laufen halten und gleichzeitig die Corona-Fälle eindämmen.“ Wie das im Landkreis Dachau bewerkstelligt werden soll, erläuterte Landrat Stefan Löwl gestern Mittag in einem Pressegespräch im Landratsamt. Dort blickt man auf ein – in Sachen Pandemie – „dynamisches Wochenende“ zurück.

VON TORGE WESTER

Dachau – Wenn der Landrat am Sonntagmittag die Presse kurzfristig in sein Amtszimmer bittet, dann muss ihm das, was er mitteilen will, natürlich wichtig sein. Das ist es, denn „die Infektionslage im Landkreis – aber auch im Umfeld – hat sich in den letzten Tagen dramatisch weiterentwickelt“, informiert Löwl. So ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Kreis innerhalb weniger Tage von rund 35 auf fast 70 gestiegen, hat sich also verdoppelt.

Das ist das eine. Das andere ist die rechtliche Umsetzung der Maßnahmen, die ergriffen werden müssen. Da sind den Landratsämtern am Samstag die Zügel aus der Hand genommen worden: Bisher musste das Landratsamt ab einem Wert von 35 mit Allgemeinverfügungen Maßnahmen und Beschränkungen anordnen und diese ab 50 verschärfen. Ab sofort gilt aber eine neue, bayernweite Verordnung, in der ein Automatismus eingebaut ist. Demnach gibt es einen bayernweiten Maßnahmen- und Beschränkungskatalog, der abhängig davon ist, welche Inzidenz ein Landkreis gerade aufweist. Beides ist auf der Internetseite des Gesundheitsministeriums nachzulesen (www.stmgp.bayern.de).

Dort findet man die so genannte Corona-Ampel. Die listet den Landkreis Dachau seit Samstag, 15 Uhr, als „rot“ (Inzidenz 50+). Weil die Beschränkungen immer ab dem Folgetag gelten, heißt das seit gestern für den Landkreis Dachau unter anderem: Maskenpflicht für alle Schüler, auch am Sitzplatz und auch an den Grundschulen; Maskenpflicht auf den „Begegnungs- und Verkehrsflächen von öffentlichen Gebäuden und Freizeiteinrichtungen“, Maskenpflicht im Kino, im Theater oder bei Sportveranstaltungen.

Vor allem aber hat man sich den Privatbereich vorgenommen. „Alkohol und private Feiern müssen weg“, formuliert es Stefan Löwl etwas salopp, „wir machen sozusagen den privaten Lockdown, damit wir den Gesamtlockdown vermeiden können. Die Wirtschaft soll so wenig wie möglich leiden“. Deshalb: Private Zusammenkünfte sind auf fünf Personen oder zwei Hausstände beschränkt, Gaststätten haben um 22 Uhr Zapfenstreich, Alkohol soll nirgends nach 22 Uhr verkauft werden, nicht einmal an Tankstellen.

Möglichst lang Präsenzunterricht

Weil es in den Schulen bisher insgesamt nur einen einzigen nachgewiesenen Infektionsfall gegeben hat, „wollen wir den Präsenzunterricht so lange wie möglich aufrechtzuerhalten“, erklärt der Landrat, selbst bei einem kritischen Anstieg des Inzidenzwerts auf über 70. Damit weicht man dann von den bayernweiten Festsetzungen ab, was das Landratsamt ausdrücklich darf: „Wir können Beschränkungen teilweise zurücknehmen, wenn wir eine Begründung dafür haben.“

Noch eine gute Nachricht hat Stefan Löwl: Auch wenn die Zahl der positiv Getesteten stark ansteigt, „haben wir ganz wenig schwere Krankheitsverläufe und sehr viele Symptomlose“!