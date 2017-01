Vom Überleben auf der Straße

Dachau - Wer derzeit kein Dach über dem Kopf hat, der ist nicht zu beneiden. Das Leben auf der Straße ist gerade nachts kein Zuckerschlecken. Doch es gibt Menschen, die wollen es nicht anders. Sie finden eigene Lösungen. Erfrieren muss in Dachau jedenfalls niemand.

Wenn man friert, einfach die Heizung höher stellen, einen Holzscheit im Ofen nachlegen oder einen zusätzlichen Pulli überstreifen. Seien wir ehrlich, für unsereiner sind die niedrigen Temperaturen zwar unangenehm, wenn man auf den Bus wartet oder das Auto frei kratzen muss – oder es ist ein willkommenes Gesprächsthema für eingeschlafene Konversationen. Wirklich hart trifft es die meisten nicht.

Selbst diejenigen, die bei eisigen Temperaturen im Freien arbeiten müssen, können sich immerhin mit dem Gedanken an ihr hoffentlich gut temperiertes Zuhause erwärmen. Für Menschen ohne feste Bleibe sind die jüngsten Minusgrade aber ein ernstes, ja sogar lebensgefährliches Problem. In Dachau ist das neu gebildete Amt für Schule, Kinderbetreuung, Jugend, Soziales und Sport für Obdachlose zuständig.

Amtsleiter Max Haberl und seine Mitarbeiter kümmern sich um diejenigen, die kein Dach über dem Kopf haben – und etwas an dieser Situation ändern möchten. Gegenüber den Dachauer Nachrichten erklärt er: „Jeder, der unsere Hilfe will, bekommt sie auch“ Innerhalb von wenigen Stunden würden die Obdachlosen von seinen Mitarbeitern in eine warme Unterkunft gebracht. Sprich: Niemand ist gezwungen, bei diesen Temperaturen im Freien zu übernachten – wer um Hilfe bittet, bekommt diese auch.

Allerdings gibt es auch Menschen, die sich ganz bewusst für ein Leben auf der Straße entschieden haben und deshalb auch bei Minusgraden nicht in eine der Unterkünfte der Stadt gebracht werden möchten. „Das ist ihr gutes Recht. Wenn jemand nicht möchte, können wir ihn auch nicht zwingen“, erklärt Haberl. Wenn sich seine Mitarbeiter allerdings Sorgen um Leib und Leben des Menschen machen, bleibt ihnen die Möglichkeit, die Polizei zu rufen. Besonders bei den aktuellen Temperaturen wäre dies wohl ein solcher Fall: Ohne entsprechende Kleidung kann eine Nacht unter freiem Himmel lebensgefährlich werden.

Auch Polizeihauptkommissar Roland Itzstein von der PI Dachau erklärt, grundsätzlich könne man niemand zwingen: „Wenn die Person entsprechend angezogen ist und es keine gesundheitlichen Bedenken gibt, ist es deren freie Entscheidung.“ Ganz anders sei der Fall allerdings, wenn die Person beispielsweise stark alkoholisiert sei. „Dann muss man gegen den Willen des Menschen entscheiden und ihn zu seinem eigenen Schutz mitnehmen“, so Itzstein. „Schutzgewahrsam“ nennt sich das dann.

Obdachlose, die sich bewusst auch bei den Minusgraden nicht in eine Unterkunft begeben, würden entsprechende Plätze kennen, an denen sie sich aufhalten können. „In den Vorräumen von Banken beispielsweise, die sind beheizt. Bei den derzeitigen Temperaturen greifen die Polizeistreifen da auch nicht ein und lassen sie dort“, erklärt der Polizeihauptkommissar.

Ihm ist kein Fall in der jüngsten Vergangenheit bekannt, bei dem das Schutzgewahrsam nötig gewesen wäre. Allgemein – da sind sich sowohl der Amtsleiter als auch der Polizist einig – ist die Lage in Dachau verhältnismäßig entspannt. Dramatische Szenen wie in Großstädten spielen sich hier nicht ab.

Unter den 112 Personen, denen die Stadt Dachau derzeit ein Dach über dem Kopf bietet, sind laut Haberl auch viele Familien, die beispielsweise wegen eines Wohnungsbrandes vorübergehend geholfen werden musste.

Geholfen werden konnte auch einem Mann kurz vor Weihnachten. Dieser hatte mehrmals im Stadtgebiet genächtigt, auf Grund von Sprachbarrieren war eine Kommunikation schwierig. „Es konnte aber zum Glück eine Lösung für ihn gefunden werden“, so Haberl.

Auch für die nächsten Tage sind für die Stadt Dachau wieder Minusgrade angekündigt – wer einen augenscheinlich frierenden Obdachlosen auf Dachaus Straßen sieht, kann das unter der Telefonnummer 0 81 31/7 51 87 bei der zuständigen Stelle der Stadt melden.

ahu

Rubriklistenbild: © hab