Problem-Scooter: Neuer Weg mit Vertrag

Die Stadt Dachau hat sich etwas einfallen lassen, um die Gefahr, die von kreuz und quer parkenden E-Scootern ausgeht, besser in den Griff zu bekommen: eine freiwillige Vereinbarung mit den Anbietern der trendigen Flitzer. Der Umwelt- und Verkehrsausschuss stimmte dem Vorhaben zu. Doch nicht jedes Ausschussmitglied ist von der Idee begeistert.

Dachau – 300 E-Scooter können aktuell im Stadtgebiet Dachau angemietet werden. 20 km/h sind die trendigen Dinger schnell. Und schnell können sie auch zum Ärgernis werden. Hauptsächlich dann, wenn sie dort abgestellt werden, wo sie jemanden behindern. Das kommt auch in Dachau vor. Daher hatte OB Florian Hartmann wie berichtet verlauten lassen, dass viel dafür spreche, „dass wir uns eine Regelung überlegen müssen“, die das verhindert. Nachgedacht hat man nun bei der Stadt. Herausgekommen ist dieser Vorschlag: Auf Basis einer freiwilligen Vereinbarung mit den drei in der Stadt tätigen Anbietern sollen diese für Ordnung sorgen.

Wobei: Die Idee hatten nicht die Dachauer. Das waren Verwaltungsbedienstete aus dem unterfränkischen Schwabach. Die kreisfreie Stadt ist mit über 41 000 Einwohnern vergleichbar groß wie Dachau und hat einen diesbezüglichen Kontrakt mit einem Anbieter bereits geschlossen. Und diese Vereinbarung diente nun der Stadtverwaltung als Blaupause für einen Beschlussvorschlag im Umwelt- und Verkehrsausschuss. Indes: Der Schwabacher Pakt enthält zahlreiche Regelungen (siehe Kasten). Und nicht alle Ausschussmitglieder können sich mit einem Vertrag anfreunden.

Verkehrsreferent Volker C. Koch meint, dass „wenn noch mehr Anbieter kommen, das Problem eher zunimmt als abnimmt“. Zudem könne es nicht sein, „dass wir 20 Zonen ausweisen“. Er selbst sei skeptisch, sagt aber: „Versuchen wir, diesen Weg zu gehen. Glück auf an die Stadtverwaltung!“

Von Skepsis kann bei CSU-Sprecher Peter Strauch keine Rede sein; er ist schlicht gegen einen Kontrakt. „Problem wird sein: Es wird sich nichts ändern. Diese Scooter leben davon, dass sie überall erreichbar sind. Wenn wir in der Altstadt einen Platz schaffen an einer Stelle, dann ist das nicht mehr interessant.“ Überdies gebe es den Schwabcher Pakt erst seit Oktober. Und da sei es besser erst einmal abzuwarten, bis die Mittelfranken Zahlen lieferten.

Doch es gibt auch Befürworter eines Vertrags. Peter Gampenrieder (ÜB) etwa, der meinte, es sei ein „sehr schöner Vorschlag.“ Und: „Es wird erwartet von uns, dass wir etwas tun.“ Dieser Meinung ist auch Michael Eisenmann (Bündnis für Dachau): „Wenn wir das jetzt einführen“, sagte er, „dann können wir Stück für Stück immer mehr darauf reagieren: wo gibt es Problempunkte – und könnten das mit bestimmten Abstellflächen räumlich regulieren“. Dann feuerte Eisenmann noch eine Spitze in Richtung CSU ab. „Der Verkehrsminister einer bestimmten Partei (Andreas Scheuer, CSU, Anm.d.Red.) hat es versäumt, Regelungen zu schaffen.“

Thomas Kreß (Grüne) wiederum hatte einen eigenen Vorschlag zu bieten. Sein Credo: weg mit E-Rollern, die Müttern mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrern oder Rollator-Benutzern den Weg versperren oder gar gefährlich werden. Dazu fragte er in die Runde, welche Möglichkeiten die kommunale Verkehrsüberwachung (KVÜ) habe, wenn ein E-Roller jemanden behindere. Kreß: „Kann die KVÜ ihn einpacken und auf den Bauhof stellen?“ Nun, das kann sie nicht. Hauptamtsleiter Josef Hermann wies darauf hin, dass das Problem bestünde, dass nicht klar ist, wer die Behinderung verursacht habe und der Täter nicht greifbar sei. „Eine Ersatzvornahme steht unter relativ hohen Hürden“, so Hermann, der einen Vergleich zog zu Fahrrädern, denen E-Scooter rechtlich gleichstehen, zog: „Wir sammeln auch Fahrräder, die im Weg stehen, nicht ein. Das ist praktisch nicht umsetzbar.“

Doch Kreß gab nicht auf. Er verwies auf die Halterhaftung, wie es sie etwa bei Autos gebe – und bekam zur Antwort, dass den im Weg stehenden Roller theoretisch jedermann hoch gehoben und auf den Gehsteig gestellt haben könnte. Frei nach dem Motto: war es der Anbieter, der den Roller ausgewechselt hat, war es der letzte Mieter oder etwa ein Passant, der sich geärgert hat. Also fragte Kreß: „Ist es so, dass wir keinerlei Handhabe haben? Darauf Hermann: „So ist es!“

Mit 10:5 Stimmen gaben die Mitglieder des Umwelt- und Verkehrsausschuss am Ende der Stadtverwaltung grünes Licht und beauftragten sie somit, freiwillige Vereinbarungen mit den E-Scooter-Anbietern abzuschließen und Abstellbereiche für E-Scooter bedarfsorientiert zu ermitteln und gegebenenfalls diese wie auch Sperrzonen auszuweisen.

VEREINBARUNG MIT DEN E-SCOOTER-ANBIETERN

Die wichtigsten Punkte der angestrebten Vereinbarung mit den E-Scooter-Anbietern: 1. Eine Verpflichtung des Anbieters, Sperrzonen (von städtischer Seite vorgegeben) für das Abstellen in seinem System zu hinterlegen. 2. Eine maximale Obergrenze der im Stadtgebiet platzierten E-Scooter. 3. Die Freihaltung verkehrlich wichtiger Elemente im Straßenraum (Einfahrten, Rettungswege, Haltestellen etc.). 4. Eine Reaktionszeit von sechs Stunden (während der Geschäftszeiten des Anbieters) bei defekten oder falsch abgestellten Fahrzeugen beziehungsweise alternativ ein kostenpflichtiger Eingriff durch die Stadtverwaltung. 5. Vereinbarungen zu Wartung und Zustand der Fahrzeuge. 6. Eine Vereinbarung bezüglich der Aufklärung der Nutzer über Vorgaben zur Nutzung und das Abstellen der Fahrzeuge. 7. Eine Vereinbarung zur Übermittlung von generellen Nutzungsdaten (keine personenbezogenen Daten) für verkehrsplanerische Zwecke an die Stadt.