Nach dem Corona-Lockdown: Gastro ist endlich wieder offen - doch jetzt haben Wirte ein anderes Problem

Menschen stürmen die Restaurants

Von Thomas Zimmerly schließen

Monatelang war die Gastronomie wegen der Corona-Pandemie geschlossen, außer To Go war nicht viel. Jetzt sind allerorten die Türen wieder auf - doch viele Wirte haben ein ganz anderes Problem.

Landkreis – Die Gastronomie darf in Bayern seit 7. Juni wieder für ihre Gäste da sein – sollte die Corona-Sieben-Tages-Inzidenz unter 100 liegen, was im Landkreis Dachau seit langem kein Problem mehr ist. Die Folge: „In den ersten Tagen haben uns die Leute leer gefuttert“, sagt Manfred Valentin, der Wirt der Schlosswirtschaft Mariabrunn. Zwar dürfen bei ihm die Biergartenbesucher ihr Essen mitbringen, doch das haben seit dem Neustart nur wenige getan. „Die Leute haben keine Lust mehr, nur noch die Sachen aus ihrem eigenen Kühlschrank zu essen.“ Also haben sie ihre Speisen bestellt.

Nach Corona-Lockdown: Menschen stürmen die Restaurants

Weil der Ansturm der Gäste auf die Wirtschaften nicht nur in Mariabrunn groß ist, brauchten die Wirte viel Personal. Viele wollen hierfür neues einstellen. Doch gerade das gestaltet sich ausnehmend schwierig.

Dem Ristorante Mamma Rosa in der Schleißheimer Straße in Dachau geht es beispielsweise so. Der Familienbetrieb von Enrico und Michaela Cicirelli sowie Tochter Mirjam Zott sucht händeringend für die Bereiche Küche, Theke und Service jeweils Verstärkung in Festanstellung. Bisher erfolglos. „Es ist unheimlich schwer, jemanden zu finden“, sagt Mirjam Zott.

Erhöhter Aufwand wegen Corona, mehr Personal in Gastro nötig

Dem Mamma Rosa gelang es trotz Coronakrise bis auf einen Mitarbeiter das gesamte Personal zu halten. Doch weil die Hygienemaßnahmen weiterhin streng und daher der Aufwand groß ist, wollen die Cicirelli/Zott’ den abgewanderten Mitarbeiter ersetzen und überdies zwei weitere Kräfte einstellen. „Es kommen Anrufe“, meint Mirjam Zott, „doch die Leute wollen nur am Wochenende oder nur einen Tag die Woche arbeiten“. Das sei aber zu wenig.

Michael Groß, Kreisvorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), fasst die aktuelle Lage so zusammen: „Wir sind am kämpfen!“ Mitarbeiter seien teilweise abgesprungen und in andere Branchen abgewandert. Groß weiß von Kellnerinnen, die aufgehört haben und nun im Einzelhandel beschäftigt seien. Im Einzelhandel seien die Arbeitszeiten angenehmer, der Verdienst geregelter, so der Dehoga-Kreischef. In seinem eigenen Betrieb, dem Hotel Gasthof Groß in der Mühlstraße in Bergkirchen, habe er seine Leute während der Lockdownzeiten in der „To-go-Küche im Einsatz gehalten“, so Groß.

Im Corona-Lockdown: Gastro-Personal ist in andere Branchen abgewandert

Auch Christopher Schreiner ist zu Ohren gekommen, dass es bei so manchem Kollegen schlecht ausschaue mit dem Personal. Der Besitzer des Hotels Staffler & Schreiners Restaurant im Zentrum von Odelzhausen meint aber auch, dass „die Personaldecke in der Gastronomie immer schon dünn war“. Ihm selbst sei Gott sei Dank niemand abgesprungen. Schreiner: „Wir haben alle, die wir brauchen.“ Was auch daran liegt, dass Schreiner in den vergangenen Monaten engen Kontakt zu seinen Leuten gehalten habe.

Kontaktpflege im Lockdown hat Gastro-Mitarbeiter gehalten

Kontaktpflege, das war auch das Erfolgsrezept von Manfred Valentin und seinem Kompagnon Robert Matthes in den vergangenen Monaten. Die beiden Mariabrunner Wirte haben ebenfalls alle Festangestellten gehalten. Mit ihren Stammkräften seien sie stets in Verbindung geblieben, sagt Valentin. Oft per Messenger-Dienst WhatsApp, aber auch mit älteren Kommunikationsmitteln: „Ich telefoniere meinen Mitarbeitern nach und warte nicht, bis die auf uns zukommen“, so der Wirt. Und die Mitarbeiter wiederum würden ihm sagen, wenn sie jemand wüssten, der gerne nach Mariabrunn kommen wollte. Die Gespräche waren offensichtlich einträglich. Zum 1. Juli fängt in der Schlosswirtschaft eine neue Köchin an.

Der Personalmangel ist auch in anderen Branchen spürbar. In Tegernsee schließt die Fleischtheke eines Supermarktes - weil Mitarbeiter fehlen.

