„Promi-Impfen gibt es bei uns nicht!“

Trotz genauer Planung kann es passieren, dass Einzeldosen des Impfstoffs gegen das Coronavirus übrig bleiben. Für diesen Fall gibt es eine klare Vorgehensweise, wie Paul Polyfka, Kreisgeschäftsführer des BRK, erklärt. Fest steht: „Promi-Impfen gibt es bei uns in Dachau nicht!“

Dachau – Vergangene Woche wurde bekannt, dass der Landrat des Kreises Donau-Ries, Stefan Rößle, 56 Jahre alt, bereits Anfang Januar geimpft wurde. Der Grund: Zwei Impfdosen waren eines Abends übrig, so erhielt Rößle einen Anruf aus dem Krankenhaus in Donauwörth – und kam gemeinsam mit seiner Stellvertreterin unverhofft und äußerst frühzeitig zu einer Impfung.

Solch ein Angebot hat der Dachauer Landrat Stefan Löwl noch nicht erhalten – und wird es auch nicht. „Wir haben das Thema schon im Dezember diskutiert und eine Liste an Personen erstellt, die eine Impfung erhalten sollen, wenn eine Einzeldosis übrig ist“, erklärte Löwl. Das kommt hin und wieder vor, so Paul Polyfka, Kreisgeschäftsführer des BRK und Leiter des Impfzentrums Dachau. „Gefühlt vier Mal pro Woche“, etwa wenn ein Impfling nicht geimpft werden kann, weil er Fieber hat, oder wenn – was laut Polyfka selten vorkommt – ein Arzt einem Patienten rät, mit der zweiten Impfung aufgrund einer Impfreaktion noch um ein paar Tage zu warten, oder aufgrund von einer Terminabsage. Übrig gebliebene Dosen sollen auf keinen Fall weggeworfen werden – wo der Impfstoff ja von Haus aus so knapp ist. Deshalb gebe es zwar kein einheitliches, aber doch ein klares Prozedere in diesem Fall, so Polyfka.

„Zuerst gehen wir natürlich in unsere Prioritätsgruppen“, so Polyfka. „Wir hatten schon über 80-Jährige, die uns mitgeteilt haben: Ich wohne um die Ecke, wenn es kurzfristig einen Termin gibt, ruft mich an.“ Normalerweise aber, so der BRK-Kreis-Chef, kommen die Senioren aber für die „Last-Minute-Dosen“ nicht in Frage, weil sie kurzfristig verimpft werden müssen.

Diese Ersatzkandidaten sind unter anderem Mitarbeiter der Impfzentren, „die in unserer Denkweise eine nachgeordnete Priorität haben, aber eigentlich zur ersten Gruppe gehören“, so Polyfka. Aber auch ehrenamtliche Mitglieder des Rettungsdienstes von BRK und Johannitern, und Polizeibeamte, die sich normalerweise in der zweiten Gruppe befinden. In zwei Whatsapp-Gruppen wird informiert, wenn Impfdosen am Ende eines Tages bereits in Spritzen aufgezogen übrig sind: „Dann heißt es: Wer kommt innerhalb von 60 Minuten vorbei?“, so Löwl. Bislang wurden auf diese Weise schon Mitarbeiter des Rettungsdienstes und Polizisten geimpft, „aber definitiv kein Politiker“, so Löwl. „Ich lasse mich impfen, aber erst, wenn ich dran bin“, betont er.

Wenn ein Impftermin mit einem Vorlauf von einem Tag abgesagt wird, „dann laden wir natürlich nach“, sagt Löwl. Der Wunsch von Paul Polyfka wäre es, kurzfristig frei gewordene Termine ins System der Online-Impfanmeldung zu stellen, so dass die Termine kurzfristig zugewiesen werden können – aber auch daran hapert es wegen der Software. „Das geht noch nicht mal händisch, hier sind wir auf uns alleine gestellt.“ Am schönsten wäre laut Polyfka, wenn die Software die Flexibilität hätte, um kurzfristig Termine anbieten zu können. Aber auch, wenn das nicht funktioniert: Übrig gebliebene Impfdosen werden weder Verwaltungsmitarbeitern noch Politikern angeboten. Polyfka: „Promi-Impfen gibt’s bei uns nicht!“