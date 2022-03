Protest gegen den Landesentwicklungsplan (LEP) - „Für mich schaut das nach Willkür aus“

Von: Stefanie Zipfer

Die Grafik zeigt den Ballungsraum München. Dachau ist im Gegensatz zu Freising und Erding kein Oberzentrum (pinker Kreis), sondern lediglich ein Mittelzentrum (roter Kreis) © Privat

In Dachau ist man seit Jahren unzufrieden mit dem Landesentwicklungsplan (LEP). Gegen den jüngsten Entwurf regt sich diesmal aber auch in den Gemeinden Protest.

Dachau – Was die Einwohnerzahl betrifft, spielen Freising, Erding, Weilheim und Dachau in einer Liga. Anders als die drei Erstgenannten ist die Große Kreisstadt Dachau laut dem sogenannten Landesentwicklungsprogramm des Freistaats aber auch weiterhin nur ein Mittelzentrum. Das mag theoretisch eine Kränkung der Eitelkeit mancher stolzer Dachauer bedeuten, hat ganz praktisch aber auch handfeste Nachteile: Nur Oberzentren bekommen bei der Verteilung bestimmter Einrichtungen oder Ämter, beispielsweise einer Hochschule, den Zuschlag.

Dachau, so befürchtete Bauamtsleiter Moritz Reinhold daher zuletzt im Bau- und Planungsausschuss, könnte langfristig zur „Schlafstadt werden. Man ballt alles in München und versucht, die Leute von Dachau nach München zu karren“.

Protest von Stadt Dachau und Gemeinden gegen LEP

Dass man in Rathaus und Stadtrat nicht glücklich ist mit dem LEP, ist nichts Neues. Vor vier Jahren hatte man sich bereits über seinen Status als Mittelzentrum beschwert. Nun, da eine Fortschreibung des LEP ansteht und die bayerischen Kommunen ihre Stellungnahmen abgeben sollen, nimmt man den jüngsten Entwurf fast schon resigniert zur Kenntnis.

„Da wird die Realität einfach ein Stück weit nicht anerkannt“, so Oberbürgermeister Florian Hartmann. Ihm sei „nicht klar, auf welcher Grundlage da Entscheidungen getroffen werden“. Und: „Ich trau es mich fast nicht zu sagen, aber für mich schaut das nach Willkür aus.“

Tatsächlich war es für die Stadträte nicht nachvollziehbar, dass allein die Nähe zu München ein Kriterium sein soll, inwieweit eine Stadt Ober- oder Mittelzentrum ist. Er sehe zwischen Dachau und Freising „keinen erkennbaren Unterschied, außer den, dass wir ein bisschen näher an München sind“.

Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) sah es ähnlich und forderte die Verwaltung auf, in ihrer Stellungnahme an das für den LEP verantwortliche bayerische Wirtschaftsministerium „auf den Putz zu hauen“! Außerdem könne man sich doch damit mit den anderen Gemeinden im Landkreis für einen gemeinsamen Protest zusammentun?

LEP bringt böse Überraschung für drei Gemeinden aus dem Landkreis Dachau

Tatsächlich nämlich mag die fortgesetzte Nicht-Beförderung der Kreisstadt zum Oberzentrum ärgerlich sein. Für kleinere Gemeinden wie Hebertshausen, Vierkirchen oder Röhrmoos hatte der jüngste LEP-Entwurf eine weit bösere Überraschung zu bieten: Sie sind nun nicht mehr Teil des sogenannten Verdichtungsraums um München, sondern „allgemeiner ländlicher Raum“.

Das heißt, unter anderem: Ihren dringend benötigten Mitarbeitern – etwa für die Kinderbetreuung – können sie nun keine Ballungsraumzulage mehr gewähren. Nur noch Dachau und Karlsfeld werden dem Verdichtungsraum zugeordnet – und haben damit im Kampf um heiß begehrte Erzieherinnen eindeutig einen Wettbewerbsvorteil. Die Gemeinden erwägen bereits eine Klage gegen die Rückstufung (siehe Kasten).

In Dachau reagiert man nach dem Prinzip Hoffnung auf den LEP. „Vielleicht finden wir ja diesmal Gehör“, so Sören Schneider (SPD). „Wir schreiben das ja schon seit 20 Jahren“, hielt Kai Kühnel (Bündnis für Dachau) entgegen. Ob die Schriftsätze in München irgendjemanden interessieren? Er glaube es nicht, so Hartmann.

Eine Nachfrage beim Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie nach den tatsächlichen Erfolgsaussichten der Protestnoten bringt keine Erhellung. Man lege „als zuständige oberste Landesplanungsbehörde bei der aktuellen Teilfortschreibung über das gesetzliche Verfahren hinaus generell größten Wert auf Transparenz und offenen Dialog gerade auch mit den Kommunen“, betont ein Sprecher.

Es seien bereits „zahlreiche Stellungnahmen von Gemeinden eingegangen“, die – nach entsprechender Auswertung – als „daraus resultierende Änderungsvorschläge dem Bayerischen Ministerrat als Verordnungsgeber zur Abwägung und Beschlussfassung vorgelegt“ werden. Dabei es sei es auch „durchaus geläufig, dass sachgerechte Einwände und Anregungen in den LEP-Entwurf aufgenommen werden“. Allerdings könne „das Ergebnis der Behandlung im Ministerrat zum jetzigen Zeitpunkt verständlicherweise nicht vorweggenommen werden“.

Da für die Dachauer wohl auch in Zukunft kein Weg vorbeiführt an der Pendelei in die Landeshauptstadt München, wünscht sich die Stadt nun wenigstens eine bessere Verkehrsanbindung. Die im LEP dagegen weiterhin als Ziel genannte dritte Startbahn könne man getrost streichen.

Die Rückstufung bringt viele Nachteile für die Gemeinden mit sich Der Landkreis Dachau liegt attraktiv in der Metropolregion München, verzeichnet deshalb seit Jahren einen kontinuierlichen Zuzug, leidet unter einem Mangel an Wohnraum und steigender Verkehrsbelastung. Trotzdem stuft die aktuelle Fortentwicklung des LEP jetzt nur mehr die Stadt Dachau und Gemeinde Karlsfeld als „Verdichtungsraum“ ein. Hebertshausen, Röhrmoos und Vierkirchen sollen aus dieser Einstufung rausfliegen und künftig als „allgemeiner ländlicher Raum“ gelten. Eine Tatsache, die die Bürgermeister Richard Reischl (CSU), Dieter Kugler (CSU) und Harald Dirlenbach (SPD) auf die Palme bringt. Kugler führte in der jüngsten Gemeinderatssitzung auf, wie sich Änderungen des LEP auswirken würden, wenn die Rückstufung komme: „Wir müssten mit einem weitestgehenden Entwicklungsstopp und Nachteilen bei Förderprogrammen rechnen.“ Reischl erklärte im Hebertshauser Gremium, dass nur Kommunen im Verdichtungsraum ihren Mitarbeitern die sogenannte Ballungsraumzulage gewähren können. Fällt Hebertshausen nun raus, „verdient jeder Mitarbeiter der Gemeinde plötzlich 220 Euro im Monat weniger“.

Doch die Gemeinden wollen aktiv gegen die Fortentwicklung des LEP vorgehen. Mit im Boot ist auch Petershausen, das noch nie Verdichtungsraum war, aber diese Einstufung ebenfalls erreichen will. Parallel will man Gespräche im Wirtschaftsministerium führen und die Kreisabgeordneten einschalten.

Gleichzeitig schalten die vier Gemeinden gemeinsam einen Fachanwalt ein. Man werde alle „uns zur Verfügung stehenden Mittel ausnützen, um den Status ,Verdichtungsraum’ zu behalten“, so Dirlenbach. ps/ost/bw



