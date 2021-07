Protest gegen Schließung von Sparkassenfiliale

360 Bürger wollen Sparkasse am Klagenfurter Platz zurück

Seit dem 1. April 2020 sind in der Filiale der Sparkasse Dachau am Klagenfurter Platz statt Mitarbeiter nur noch Automaten anzutreffen. Der Grund: wirtschaftlicher Druck und der Trend zum Online-Banking. Doch die Bürger in Dachau-Süd protestieren. Die „Initiative Süd“ wandte sich nun mit einer Petition gegen die Schließung an die Sparkasse und die Vertreter der Stadt Dachau.

Dachau - Initiator Emmo Frey und 13 Mitstreiter übergaben an Filialleiter Stefan Huber und die Leiterin der Marketing-Abteilung, Sabrina Steinau, 360 Unterschriften. Von der Stadt Dachau kam zum Ortstermin am Donnerstag niemand.

In Dachau-Süd leben viele ältere Mitbürger, die jetzt keinen Ansprechpartner der Sparkasse mehr vor Ort haben, sondern sich in den Bus setzen müssen, um in die nächste Filiale-Süd an der Münchner/Ecke Schillerstraße zu gelangen. Doch Sabrina Steinau und Stefan Huber erklärten, dass 70 Prozent ihrer Kunden ihre finanziellen Angelegenheiten lieber vom Smartphone aus regeln. „Die Frequenz in den Filialen nimmt ab, auch ältere Kunden machen viel mit dem Handy“, weiß Filialleiter Stefan Huber. Sabrina Steinau erklärt aber zugleich, dass die Filiale am Klagenfurter Platz pandemiebedingt habe schließen müssen. „Es sind schwere Zeiten wegen der Niedrigzinsphase, da mussten wir Standorte überdenken, um das gesamte Haus auseinanderzuzerren.“

Aus den Reihen der Initiative gab es einige Lacher. Wofür denn dann die Gebühren gezahlt würden? Laut Huber müssen sich die Kunden jedoch nicht im Stich gelassen fühlen. „Wir kommen auch zu den Kunden“, versprach der Banker. Ingeborg Niedermeier hätte sich diese Art der Kommunikation gerne etwas früher gewünscht. „Das muss man ja als Kunde wissen, dass die Berater auch nach Hause kommen.“ Denn oft gebe es keine Angehörigen, die sich um Ältere kümmerten.

360 Unterschriften übergab Emmo Frey den beiden Sparkassenvertretern. Er und seine Mitstreiter appellierten an OB Florian Hartmann und Landrat Stefan Löwl, ihre Stimmen im Verwaltungsrat der Sparkasse zu nutzen. Emmo Frey bittet zumindest um die Wiederanschaffung eines Briefkastens, um Überweisungen einwerfen zu können. Bis dahin muss er – wie so viele Bürger – einen „Dialog mit dem Computer“ an den SB-Terminals führen.

Die Räume werden derzeit schon ausgeräumt. Die Sparkasse will die Räumlichkeiten vermieten.

sim