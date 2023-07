Rassistische Attacke in der Dachauer Altstadt ‒ Angeklagte müssen 1250 Euro an Flüchtlingshilfe zahlen

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Rassistische Attacke in der Dachauer Altstadt ‒ Angeklagte müssen 1250 Euro an Flüchtlingshilfe zahlen © dpa

Weil sie im vergangenen Herbst einen Senegalesen in der Dachauer Altstadt beleidigt und angegriffen haben sollen, standen zwei junge Männer gestern vor dem Dachauer Amtsgericht. Dort hatten sie Glück: Sie trafen auf einen milden Richter und ein resigniertes Opfer.

Dachau – Im Gerichtssaal gestern war es heiß, wichtige Zeugen hatten sich entschuldigt. Die Angelegenheit – eine nächtliche Schlägerei in der Dachauer Altstadt – eigentlich eine Lappalie. Bald war daher klar: Alle Beteiligten wollten die Sache so schnell wie möglich vom Tisch haben.

Dabei war die Angelegenheit, die da gestern verhandelt wurde, alles andere als alltäglich. Zwei junge Männer, 33 und 25 Jahre alt, hatten nach einer langen Partynacht, die auf dem Dachauer Christkindlmarkt begonnen und in einer Dachauer Diskothek geendet hatte, am 26. November 2022 gegen 2 Uhr früh in der Mittermayerstraße einen gerade von seiner Nachtschicht nach Hause spazierenden 39-Jährigen aus dem Senegal erst beleidigt und dann angegriffen. Laut Anklageschrift fielen unter anderem rassistische Beleidigungen wie „Scheiß-Flüchtling“.

Doch das Opfer war wehrhaft. „Ich kann mich schon verteidigen“, so der 39-Jährige gestern im Zeugenstand. „Ich kenne Karate-Techniken!“ So kam es, dass nicht nur der Senegalese Prügel einstecken musste, sondern auch die Angreifer.

Prozess nach rassistischer Attacke in der Dachauer Altstadt

Vor Gericht wurde diese Wehrhaftigkeit dem Opfer daher zum Verhängnis. Beide Angeklagte waren bis dahin strafrechtlich noch nie in Erscheinung getreten. Die Anwälte mühten sich entsprechend, auch den Senegalesen als Aggressor darzustellen. Der 33-jährige Angeklagte etwa gab an, von dem Senegalesen zu Boden gebracht und so fest an seinem Pulli gezogen worden zu sein, „dass ich fast ohnmächtig war“.

Erst als Richter Stefan Lorenz daran erinnerte, dass es einen – leider zur Verhandlung verhinderten – Zeugen gebe, der bei der Polizei ausgesagt hatte, dass es der Senegalese gewesen sei, der einen Großteil der Schläge und Tritte abbekommen hatte, rückten die Angeklagten von ihrem Opfer-Narrativ ab.

Angeklagte müssen beide 1250 Euro an Flüchtlingshilfe zahlen

Der 25-Jährige etwa gab zu, den Senegalesen, der als Mechaniker bei einem großen Autozulieferer sein Geld verdient, rassistisch beleidigt zu haben. Er habe sich tatsächlich lauthals und öffentlich über die Flüchtlingskrise und den Strom ausländischer Menschen „in unser Sozialsystem unterhalten“. Da sei ihm die Äußerung „leider rausgerutscht“, so der Angeklagte.

Richter Stefan Lorenz bat daraufhin die beiden Verteidiger und den Staatsanwalt zu einem sogenannten Rechtsgespräch. Ziel: die beteiligten Parteien dazu zu bringen, eine einvernehmliche Lösung zu finden – und die Verhandlung mit der Ladung weiterer Zeugen nicht noch weiter in die Länge zu ziehen.

Und in der Mittagshitze des gestrigen Tages fand man eine Lösung: Die Angeklagten entschuldigten sich bei ihrem Opfer. Laut Richter Lorenz hätten die beiden jungen Männer damit „eingesehen, dass sie sich falsch verhalten haben. Dass es nicht geht, dass man ausländische Mitbürger so angeht“. Er hoffe zudem, dass der Angriff „ein einmaliger Ausrutscher war“ und dass die „Gesinnung“ der beiden „nicht in Schieflage geraten“ sei. Letztlich sei der Vorfall dem Alkohol geschuldet gewesen. Gegen Zahlung von jeweils 1250 Euro zugunsten der Flüchtlingshilfe München e. V. ist der Vorfall damit für die zwei Bayern erledigt.

Ihr Opfer übrigens nahm die Entschuldigung an. Eine Geldzahlung – wie von den Verteidigern der beiden Angeklagten angeboten – lehnte der Senegalese dagegen ab, er selbst wolle kein Geld. Unter Tränen bat er schließlich, den Gerichtssaal verlassen zu dürfen. Er müsse jetzt los – zu seiner Spätschicht.