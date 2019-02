Ausschuss begrüßt Schnuppertag mit kostenlosen Bus-Tickets

Einen Tag lang kostenlos mit dem Bus durch Dachau fahren, das könnte noch in diesem Jahr Wirklichkeit werden. Mit nur einer Gegenstimme (Jürgen Seidl, FDP) gab der Werkausschuss den Stadtwerken den Auftrag, zu prüfen, zu welchen Bedingungen ein solcher Schnuppertag eingerichtet werden kann.

Dachau – Es gibt gute Gründe für eine solche Aktion, aber sie hat auch Nachteile. Verkehrsreferent Volker C. Koch (SPD) trommelte für die Freitickets. Kein Wunder, schließlich ist der Schnuppertag eine Idee seiner Sozialdemokraten. „Wir halten die Aktion für geeignet, die Fahrgastzahlen zu erhöhen“, meinte Koch, wobei man freilich den Leuten nach und nach das Busfahren schmackhaft machen müsse, damit diese merkten, dass so ein Bus auch mal schneller ist, als ein Auto.

Peter Gampenrieder hingegen versetzte sich in die Lage von Streifenkartenbesitzern. Diese, so der ÜB-Stadtrat, freuten sich bloß über das kostenlose Angebot am Schnuppertag. Gampenrieder sprach in diesem Zusammenhang von einem „Mitnahmeeffekt“ und schloss daraus: „Das Ganze bringt am Schluss nichts.“

Das sah auch Jürgen Seidl so. Er riet den Stadtwerken stattdessen, sie sollten lieber ihren Service verbessern, was beispielsweise die Taktung oder das Liniennetz betreffe. Dann, so der FDP-Mann, würden mehr Dachauer öffentliche Verkehrsmittel erklimmen. Wobei: „Viele sind zu bequem, den Bus zu nutzen“, meinte Seidl am Ende seines Statements.

Michael Eisenmann, ein Mann von Kultur, der praktisch dachte und für das Bündnis für Dachau sprach, regte an, doch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und den Schnuppertag dann anzuberaumen, wenn beispielsweise ein Sommerkonzert stattfindet oder das Weihnachtsfest naht. Der Kollege Koch ergänzte Eisenmanns Beispiele um das Fest der Langen Tafel. So ein Doppel sei gutes Marketing, sagte das SPD-Ausschussmitglied.

Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) offenbarte sich als fleißige Bus-Nutzerin („mindestens zehn Mal in der Woche“). Die Bürgermeisterin lobte das Angebot der Stadt als „attraktiv“ und schalt es gleichzeitig als „zu teuer“. Man müsse nur an die Einzelfahrkarte denken, so Schmidt-Podolsky. Apropos teuer: Peter Strauch (CSU) möchte erst geprüft wissen, was der Schnuppertag kostet, und meint: „Er könnte teuer werden.“

Das befürchten auch die Verantwortlichen der Stadtwerke. Und sie sind skeptisch, was eine Steigerung der Fahrgastzahlen nach dem Schnuppertag angeht. Als der Vorschlag gemacht wurde, die Aktion im Sommer zu veranstalten und Oberbürgermeister Florian Hartmann zu bedenken gab, dass zu dieser Jahreszeit viele Menschen mit dem Fahrrad und nur wenige mit dem Bus fahren, meinte der technische Geschäftsführer der Stadtwerke, Gerald Nübel, schlicht: „Wenn weniger mitfahren, haben wir auch weniger Einbußen.“