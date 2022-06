Pussy Riot in Dachau: Russische Aktivistinnen geben Konzert

Von: Stefanie Zipfer

Pussy Riot bei ihrem Protest 2012 in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau. © Mitya Aleshkovsky/dpa

Die bekannten russischen Musikerinnen und Aktivistinnen Pussy Riot kommen am Samstag, 6. August, nach Dachau.

Dachau - Die kremlkritischen Künstlerinnen waren im Mai aus Russland geflohen und sind derzeit auf einer Tour durch Europa. In Dachau treten sie im Rahmen der von 30. Juli bis 12. August begangenen Feierlichkeiten zur 40. Internationalen Jugendbegegnung auf.

KJR hat den Auftritt von Pussy Riot in Dachau eingefädelt

Organisiert hatte den Besuch der prominenten Punk-Band Ludwig Gasteiger, Geschäftsführer des Dachauer Kreisjugendrings. Nachdem er von der Flucht der in Russland wegen ihrer Regierungs- und Kirchenkritik verfolgten Künstlerinnen gehört hatte, habe er sie kurzerhand über Facebook angeschrieben. Das Management von Pussy Riot habe daraufhin die weiteren Details des Dachau-Auftritts der Aktivistinnen geklärt.

Demnach ist geplant, dass das zwölfköpfige Künstlerkollektiv am 6. August um 14 Uhr zunächst durch die KZ-Gedenkstätte geführt wird und dann im Max-Mannheimer-Haus mit Jugendlichen zum Thema „Kunst und Widerstand in Russland“ spricht. Ab 20 Uhr wird die Gruppe einen öffentlichen Auftritt geben, der auch Erwachsenen offensteht. Der Eintritt hierfür soll Gasteiger zufolge 20 Euro kosten, der Vorverkauf werde in der kommenden Woche starten.

Pussy Riot übt seit mehr als zehn Jahren harsche Kritik an Wladimir Putin

Die Bandmitglieder von Pussy Riot hatten früh, bereits ab 2011, harsche Kritik an Wladimir Putin sowie der Russisch-Orthodoxen Kirche geübt. Berühmt wurden sie in diesem Zusammenhang vor allem durch ihr „Punk-Gebet“ in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau im Jahr 2012, wo sie unter anderem riefen: „Mutter Gottes, Jungfrau, verjage Putin!“ Darauf folgte ein Gerichtsprozess, an dessen Ende drei der beteiligten Frauen zu jeweils zwei Jahren im Arbeitslager verurteilt wurden.

In den vergangenen Wochen traten Pussy Riot unter anderem in der Hamburger Elbphilharmonie und in den Münchner Kammerspielen auf. Dass sie mit ihrer „Anti-War-European-Tour“ ins vergleichsweise kleine Dachau kommen, liegt laut Kreisjugendring-Chef Gasteiger am guten internationalen Ruf der Dachauer Erinnerungsarbeit. Die Frauen seien sofort angetan gewesen: Ihr Auftritt, so Gasteiger, „war in ein paar Minuten ausgemacht“.

