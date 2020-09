Corona-Fälle in Dachau Süd - Quarantäne für Grundschüler und Kitakinder

Ein Zweitklässler der Grundschule Dachau-Süd ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Jetzt müssen einige Grundschüler, Kitakinder und Erwachsene vorerst in Quarantäne.

Ein Zweitklässler der Grundschule Dachau-Süd ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Am Donnerstagnachmittag erhielt das Gesundheitsamt die Mitteilung über das Testergebnis, wie das Landratsamt am Freitag mitteilte. Die Schule informierte daraufhin die betroffenen Eltern, dass für die Schüler dieser Klasse eine vierzehntägige Quarantäne gilt. Außer den 24 Kindern in der Klasse des Schülers sind nach den Ermittlungen des Gesundheitsamts die Klassenlehrerin, die Religionslehrerin und 22 weitere Schüler aus anderen Klassen, die mit dem betroffenen Schüler gemeinsam in der Mittagsbetreuung waren, betroffen. Alle Schüler wurden am Freitag getestet. Das Gesundheitsamt ermittelt nun gemeinsam mit der Schule, den Eltern sowie weiteren möglichen Kontaktstellen (Mittagsbetreuung, Sportverein), ob es weitere direkte Kontaktpersonen gibt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen erfolgte die Infektion des Schülers innerhalb der Familie. Ein Familienmitglied hatte Symptome gezeigt, woraufhin die gesamte Familie getestet wurde. Der Test ergab auch für beide Eltern positive Ergebnisse. Auch hier hat das Gesundheitsamt die Kontaktpersonenermittlung durchgeführt. Diese ergab Kontakte in einem Sportverein, in welchem der Vater aktiv ist. Sie sind jedoch nur der Kategorie 2 zuzuordnen. Die Mutter arbeitet als Erzieherin in einem Kindergarten in Dachau Süd: Hier wurde die Gruppe, in der die Frau arbeitet, sowie die Kolleginnen, zu denen sie Kontakt hatte, als KP 1 bestimmt. Daneben gibt es noch zwei weitere Kontaktpersonen, die ihre Kinder zur Eingewöhnung begleitet hatten. Diese wurden ebenfalls unter Quarantäne gestellt.