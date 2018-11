Überschuldung im Landkreis geht zurück

Die Überschuldung von Privatpersonen im Landkreis Dachau ist im Vergleich zum Vorjahr leicht zurückgegangen. Mehr als sechs Prozent der Landkreisbürger sind nach Berechnungen der Wirtschaftsauskunft Creditreform verschuldet.

Dachau – Dachau weist damit eine deutlich geringere Überschuldungsquote als der bundesdeutsche Durchschnitt auf. In Deutschland insgesamt weisen zehn Prozent der Bürger über 18 Jahre nachhaltige Zahlungsstörungen auf.

Der Landkreis Dachau befindet sich in dem von Creditreform vorgelegten Schuldneratlas für das Jahr 2018 mit einer Überschuldungsquote von 6,17 Prozent (Vorjahr 6,22 Prozent) auf Platz 28 von 401 Landkreisen und kreisfreien Städten Deutschlands. Am wenigsten überschuldet sind die Menschen deutschlandweit im Landkreis Eichstätt, der eine Überschuldungsquote von nur 3,85 Prozent aufweist. Bayernweit beträgt die Überschuldungsquote 7,43 Prozent, auch hier gab es wie in Dachau einen minimalen Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (- 0,04 Punkte).

Während Dachau in anderen Rankings immer schlechter als die Landeshauptstadt und der Landkreis München abschnitt (wir berichteten), ist es dieses Mal anders: Die Stadt München weist eine Überschuldungsquote von 8,82 Prozent auf (Platz 160), der Landkreis München kommt auf 6,4 Schuldner pro 100 Einwohner (Platz 38).

Bundesweit verstärkt sich ein Trend, der aufgrund der angespannten Wohnungsmarktsituation auch für den Landkreis Dachau relevant sein dürfte: Immer mehr ältere Menschen werden als überschuldet eingestuft. Zwar liegt die entsprechende Überschuldungsquote bei Menschen über 70 Jahren mit 2,04 Prozent weiterhin unter Vergleichswerten anderer Anspruchsgruppen, allerdings stellte Creditreform einen Anstieg von 0,54 Punkten im Vergleich zum Vorjahr fest. Begründet wird dieser Anstieg auch mit den stark steigenden Mieten, mit denen Ältere verstärkt konfrontiert werden. Im Gegensatz zu den Erwerbstätigen könnten Rentner die Mietsteigerungen nicht mit Einkommenszuwächsen kompensieren. Bernhard Hirsch