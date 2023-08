Rabiate Streitigkeiten und Verkehrsdelikte beschäftigen Polizei

Die Feierstimmung auf dem Dachauer Volksfest wurde bei dem einen oder anderen Besucher getrübt, der sich alkoholisiert und motorisiert auf den Heimweg machte. © hab

Beamte werden zu mehreren kleineren Vorfällen rund ums Volksfest gerufen – Mit Alkohol und Drogen auf E-Scooter

Dachau – Im Zusammenhang mit dem Dachauer Volksfest kam es in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag zu mehreren Polizeieinsätzen.

Gegen 21.15 Uhr wurden Polizeibeamte am Samstag zu einem Streit gerufen. Hierbei verhielt sich einer der Beteiligten, ein 30-jähriger Mann aus dem Landkreis Dachau, überaus aggressiv, so dass ihm ein Platzverweis für das Volksfest erteilt werden musste. Diesem kam der Mann jedoch nicht nach, weswegen eine Gewahrsamnahme angeordnet wurde, die er ebenfalls nicht einsehen wollte: Er ging die Polizeibeamten körperlich an. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstand und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung.

Ähnlich gelagert war ein Polizeieinsatz gegen 21.45 Uhr, bei dem ein 40-jähriger Mann aus dem Landkreis aggressiv gegen Polizeibeamte auf dem Volksfest wurde. Auch hier gibt es eine Anzeige. In beiden Fällen waren die Männer erheblich alkoholisiert.

Gegen 23.30 Uhr wurde ein 20-jähriger Mann aus München, der sich am „Hau den Lukas“-Stand befand, von drei Unbekannten verbal angegangen und schließlich geschlagen. Zu den Tätern hat die Polizei bislang keine brauchbaren Hinweise.

Um 0.20 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern aus dem Landkreis: Ein 45-Jähriger schlug einem Bekannten (39) mit der Faust ins Gesicht. Der Rettungsdienst versorgte das Opfer. Die beiden Männer waren eigentlich auf dem Heimweg vom Volksfest.

Ein 29 Jahre alter Dachauer hatte die Idee, vom Außenbereich eines Lokals in der Dachauer Innenstadt, einen Holzstuhl zu entwenden, um ihn für den Eigengebrauch in seiner WG zu benutzen. Der Diebstahl wurde unterbunden, das Lokal erhielt seine Bestuhlung zurück.

Des Weiteren wurde ein 21- jähriger Mann aus dem Landkreis am Samstag dabei erwischt, wie er beim Verlassen des Volksfestes ein Werbeschild eines Verkaufsstandes mit sich führte. Bei näherer Befragung gab der Mann den Diebstahl zu. Was er mit dem Schild wollte, bleibt bislang rätselhaft.

Gegen 22.30 Uhr entwickelte sich am Freitag auf dem Festgelände eine verbale Streitigkeit zwischen zwei Männern, die dahingehend ausuferte, dass ein 24-jähriger Dachauer von einen noch unbekannten Raufbold einen Kopfstoß ins Gesicht bekam. Der Dachauer wurde leicht verletzt.

Gegen 23.30 Uhr pöbelte ein 20 Jahre alter, stark alkoholisierter Volksfestbesucher mehrere Polizeibeamte an und beleidigte diese, weshalb gegen den jungen Mann eine Anzeige erstattet wurde.

In der Mittermayer Straße in Dachau gerieten gegen 2.45 Uhr mehrere Volksfestbesucher verbal aneinander. Aus diesem Streit heraus schlug ein 34 Jahre alter Mann aus Dachau einem 23- jährigen Dachauer ins Gesicht, der leicht verletzt wurde.

Während und nach dem Volksfest registrierte die Polizei allein in der Nacht zum Samstag zudem insgesamt sieben Verkehrsdelikte in Zusammenhang mit Alkohol und Drogen – die Ertappten waren allesamt auf E-Scootern unterwegs. Es wurden Straf- bzw. Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.