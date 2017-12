Radfahrerin (16) von Auto erfasst

Eine 16-jährige Radfahrerin ist am Mittwoch bei einem Zusammenstoß mit einem Auto mittelschwer verletzt worden.

Dachau–Die Schülerin aus Prittlbach war mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Freisinger Straße von Prittlbach in Richtung Dachau unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Kurz vor der Bahnunterführung wollte sie die Freisinger Straße an der dortigen Querungshilfe überqueren. Offenbar übersah sie dabei einen ebenfalls in Richtung Dachau fahrenden Pkw, der von einem 56-jährigen Haimhauser gelenkt wurde. Der Pkw-Fahrer versuchte noch nach rechts auszuweichen, hatte aber trotz Vollbremsung keine Möglichkeit den Unfall zu vermeiden und erfasste die Schülerin. Die Schülerin prallte gegen die Windschutzscheibe des Pkw und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Sie zog sich mittelschwere Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Am Auto entstand Schaden in Höhe von rund 1000 Euro, am Fahrrad von 100 Euro.

dn

