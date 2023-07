Radverkehr am MD-Gelände: Kontroverse Diskussion um geplante Bahnunterführung

Radwege in beide Fahrtrichtungen, so wie aktuell am beschrankten Übergang, wird es in der künftigen Bahnunterführung Freisinger Straße womöglich nicht mehr geben. Doch die Stadträte drängen auf eine Lösung.

Von Petra Schafflik schließen

Platzmangel und Kostenstreit: Die geplante Bahnunterführung am MD-Gelände sorgt für hitzige Debatten über den besten Radverkehrsweg.

Dachau - Mitten in einer Stadt sichere und bequem nutzbare Radwege zu planen, das ist kompliziert. Und zwar selbst dann, wenn Verkehrswege ganz neu gebaut werden. So lautete das Fazit einer Diskussion im Bauausschuss um die Frage, wie der Radverkehr künftig sicher durch die geplante neue Bahnunterführung an der Freisinger Straße geführt werden kann.

Herausforderungen der Bahnunterführung am MD-Gelände

Dieser Tunnel soll im Zuge der Entwicklung des MD-Geländes entstehen und wird die Bahnlinie nach Altomünster queren. Im Bauausschuss ging es nun konkret darum, ob in der Unterführung ein einseitiger Radweg ausreicht, der von Radlern dann in beiden Richtungen zu befahren wäre. Wenn nicht, „dann gibt es keine Ideallösung“, so Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD), der das Thema nach einstündiger, konstruktiver Diskussion vertagte. Nicht auf den Sankt Nimmerleinstag, sondern bis zu einer bereits geplanten gemeinsamen Sitzung von Bau- und Verkehrsausschuss, in der sich die Stadträte und Bauverwaltung konzentriert damit befassen wollen, wie der Radverkehr in und um das künftige neue Mühlbachviertel am Fuße der Altstadt geführt werden soll.



Jetzt im Bauausschuss ging es um den Radverkehr in der geplanten Bahnunterführung. Fest eingeplant ist dort ein Weg für Fußgänger und Radler auf der nördlichen Seite mit insgesamt sechs Metern Breite. Die Verwaltung hatte im Auftrag der Stadträte geprüft, ob ein beidseitiger Radweg möglich ist. Das Ergebnis: Südlich – also auf der Seite des neuen Stadtteils auf dem MD-Gelände – müssten Radler noch auf dem Tunneldeckel erst die neue Bahnrandstraße queren, die parallel zum Gleis neu gebaut werden soll. Gleich danach gilt es, den Bahndamm zu unterfahren.



Beidseitiger Radweg: Platzmangel und Kosten im Fokus

Möglich wäre dies nur in einer steilen, engen Radwegschleife, die in die Tiefe führt. Es herrscht enorme Platznot, da auch ein Kanal und der Mühlbach dort in die Quere kommen. Alles andere als eine gute Lösung, die auch noch sechs Millionen Euro Zusatzkosten verursacht, fasste der OB zusammen. „Steht das in einem Verhältnis?“ Doch die Flinte ins Korn werfen wollten keine Fraktion. „Wenn man neu baut, muss es einen beidseitigen Radweg geben, das Projekt steht Jahrzehnte“, betonte Verkehrsreferent Volker C. Koch (SPD). Sein Vorschlag: Radler wie Fußgänger könnten oberirdisch übers Bahngleis queren – mit oder auch ohne Schranke – ähnlich dem bestehenden Übergang in der Etzenhausener Straße. „So jedenfalls gefällt es mir nicht.“



Stadträte fordern verkehrssichere Lösung für Radfahrer

Doch eine oberirdische Variante für den nicht-motorisierten Verkehr hat die Regierung von Oberbayern abgelehnt, erinnerte der OB, allerdings vor sieben Jahren. Doch auch die CSU-Fraktion fordert „für Fußgänger und Radfahrer eine verkehrssichere Lösung, da werden wir nicht sparen können“, so Gertrud Schmid-Podolsky.



Als „No-Go“ bezeichnet Thomas Kreß (Grüne) die Überlegung, auf einen südlichen Radweg zu verzichten. Doch die vorgeschlagene Schleife werden Radler nicht annehmen, die Wegführung sei zu steil und beengt, ist Anke Drexler (SPD) überzeugt. Tatsächlich mache es keinen Sinn, einen Radweg zu bauen, „von dem ich jetzt schon weiß, dass er ein Murks ist“, betonte auch der OB. Daher, so Bauamtsleiter Moritz Reinhold, sei ein einseitiger Radweg – breit genug und gut ausgebaut – eben doch „ein optimales Angebot unter diesen Bedingungen“.



Die Stadträte gaben sich damit nicht zufrieden. Im gemeinsamen Ausschuss will man noch einmal nach Lösungen suchen.