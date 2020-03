Raten Sie mal!

Papier ist geduldig, sagt man. Diese Tatsache kommt gerade in Wahlkampfzeiten den Parteien und politischen Gruppierungen entgegen. Fleißig nämlich haben die Wahlkämpfer ihre Ideen unters Volk gebracht – an Infoständen, Stammtischen und Abendveranstaltungen.

VON STEFANIE ZIPFER

Dachau – In der Großen Kreisstadt bewerben sich in diesem Jahr elf Parteien und Gruppierungen um die insgesamt 40 Stadtratssitze. Neben CSU, SPD, Grünen, ÜB, Bündnis für Dachau, Bürger für Dachau, Freie Wähler Dachau und FDP sind diesmal – neu – auch die AfD, der Zusammenschluss aus Die Linke/Die Partei sowie „Wir – für Heimat, Werte und Zukunft“ am Start.

Die Heimatzeitung hat nun die Programme der Parteien gelesen und eine willkürliche Auswahl zusammengestellt. Falls Sie Lust haben, liebe Leser, können Sie jetzt einfach mal raten: Welche Partei beziehungsweise Gruppierung verspricht was? Aber Vorsicht: Die Themen und Ideen ähneln sich, die klassischen politischen Lager scheint es nicht mehr zu geben.

Die Auflösung des Rätsels finden Sie am Ende des Artikels.

1.) „Wir setzen uns für die Bedürfnisse und Probleme unserer Bürgerinnen und Bürger ein.“

2.) „Jeder Mensch soll in seiner Stadt oder Gemeinde eine Wohnung haben, in der er sich wohl und daheim fühlt.“

3.) „Mehr Wohnraum durch Höhe – Grünflächen freihalten – Flächenfraß vermeiden.“

4.) „Wir wollen den Neubau der Georg-Scherer-Halle fördern und Raum für zukünftige Erweiterungen des ASV auf dem eigenen Gelände erhalten.“

5.) „Wir setzen uns für ein Rathaus mit einem modernen Bürgerservice ein. Unser Ziel ist, dass das Rathaus auch zu den Bürgern kommt.“

6.) „Dachau soll auch weiter ein optimaler Standort für Handwerker wie Bäcker, Metzger, Friseure oder Schreiner bleiben.“

7.) „Neue Umfahrungen wollen wir nur dann als Option prüfen, wenn sie nachweislich eine sinnvolle Entlastung von Mensch und Umwelt bedeuten.“

8.) „Wir stehen für soziale Gerechtigkeit.“

9.) „Zügiger Ausbau bedarfsgerechter Betreuungsangebote nach den Unterrichtszeiten: Ganztagsklassen, Horte und Mittagsbetreuung.“

10.) „Wir lehnen die Ausweisung großer Neubaugebiete auf der grünen Wiese ab, wobei wir uns Ausnahmen für Einheimischenmodelle und den sozialen Wohnungsbau gut vorstellen können.“

11.) „In Dachau bietet sich die besondere Chance, ökologische, soziale und wirtschaftliche Ziele in zwei großen, innerstädtischen Bereichen zu verwirklichen – auf dem MD-Gelände und in Augustenfeld östlich des Bahnhofs. Wir wollen beide neuen Stadtteile klimaneutral gestalten, dabei vielfältigen Wohnraum bieten, auch für einkommens- schwächere Bürger*innen.“

12.) „Die Dachauer Innenstadt soll lebendig bleiben. Dafür braucht es neben vielfältigem Einzelhandel den klassischen Nahversorger.“

13.) „Wir treten ein für den Ausbau der Erzeugung erneuerbarer Energie in der Region, mit Schwerpunkt Wind- und Sonnenenergie.“

14.) „Dachau braucht mehr Räume für Vereine und Veranstaltungen. Wir wollen ein Museumsforum für Arbeiter- und Industriekultur im denkmalgeschützten Teil des MD-Geländes einrichten und zu einem erlebbaren und interaktiven Ort für Kulturschaffende und -interessierte machen.“

15.) „Wir setzen uns dann für Umgehungsstraßen ein, wenn sie die innerstädtischen Verkehrswege spürbar von den Folgen des überregionalen Wachstums entlasten können.“

16.) „Wir wollen, zum Vorteil aller, Solidarität in den Vordergrund stellen und das Zusammenleben der Generationen fördern.“

17.) „Wir machen wirklich Politik ganz anders! Wir wollen Politik für die Menschen!“

18.) „Lebensraum, Familien, - Arbeits- und Freizeitumfeld, Tradition und Moderne. All das, was uns so sehr am Herzen liegt, braucht nicht nur Pflege in der Gegenwart sondern auch Gestaltung für die Zukunft.“

19.) „Eigenständige, unabhängige und finanziell solide Vereine mit eigenem Vermögen und Einnahmemöglichkeiten.“

20.) „Patriotische Politik ist kein Verbrechen.“

21.) „Neue Gewerbeflächen wollen wir erst dann entwickeln, wenn vorhandene Flächen gut genutzt sind.“

22.) „Wir wollen nicht bevormunden und scheuen keine demokratisch kritische Entscheidungsfindung.“

23.) „Der Öffentliche Personennahverkehr soll so schnell wie möglich ausgebaut werden.“

24.) „Themen der Daseinsvorsorge sehen wir bei der öffentlichen Hand generell gut aufgehoben. Privatisierungen zur kurzfristigen Haushaltskonsolidierung, wie etwa im Fall der ehemaligen Kreiskliniken, unterstützen wir nicht.“

25.) „Wir wollen eine ökologische Stadterneuerung; eine Stadt, die klimafreundlich und dem Erhalt der Natur und der Artenvielfalt verpflichtet ist.“

26.) „Ein ,Internet-Magazin’ ähnlich wie ,In München’“.

27.) „Ein gutes Stadtklima schafft Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum. Neben der Reduzierung lokaler Emissionen wollen wir deshalb bestehende Grünflächen aufwerten und zusätzliche schaffen.“

1.) Wir, 2.) Bündnis, 3.) CSU, 4.) SPD, 5.) ÜB, 6.) CSU, 7.) SPD, 8.) Wir, 9.) CSU, 10.) ÜB, 11.) Grüne, 12.) CSU, 13.) Bündnis, 14.) SPD, 15.) ÜB, 16.) Grüne, 17.) Die Linke, 18.) BfD, 19.) FDP, 20.) AfD, 21.) SPD, 22.) Wir, 23.) Bündnis, 24.) ÜB, 25.) Grüne, 26.) FDP, 27.) CSU