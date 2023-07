Rathaus-Außenstelle auf der Dachauer Thomawiese

Das ehemalige Haus der Erwachsenenbildung soll bald einen Teil der Stadtverwaltung beherbergen. © Petra Schafflik

Das ehemalige Haus der Erwachsenenbildung auf der Thomawiese könnte künftig eine Außenstelle des Rathauses werden.

Dachau - Denn das denkmalgeschützte, renovierungsbedürftige Gebäude – 1925 als Berufsschule errichtet – ließe sich herrichten für die Nutzung als Verwaltungsbau. Und zwar „mit überschaubarem Aufwand, wir sind da positiv gestimmt“, erklärte Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) den Stadträten im Bau- und Planungsausschuss.

Altbau steht leer, seit 2021 die Volkshochschule auszog

Aktuell steht der Altbau leer, seit im Sommer 2021 die Volkshochschule mit all ihren Angeboten in die benachbarte ehemalige Ludwig-Thoma-Schule umgezogen ist. Einzig das Untergeschoss wird genutzt, dort lagern Material und Kostüme des Kinderfestzugs zum Volksfest. Doch mit einem Budget von 2,3 Millionen Euro ließen sich auf den drei Etagen ordentliche Bedingungen schaffen, für 38 Büroarbeitsplätze. So lautet das Ergebnis einer Machbarkeitsstudie, die Architektin Stefanie Küchenmeister vom Büro Hampf/Küchenmeister im Gremium vorstellte.

Die Planer haben Erfahrung im Altbau, betreuten auch Sanierung und Umbau der benachbarten Thoma-Schule zur Volkshochschule. Ziel der Studie fürs ehemalige Haus der Erwachsenenbildung war nun dezidiert keine Generalsanierung, sondern ein „Aufarbeiten des Bestands“ für eine Nutzung als Rathaus-Außenstelle auf zehn bis 15 Jahre. Bewerkstelligen ließe sich das mit vier „Paketen“ – von Brandschutz mit Erneuerung der Elektroanlagen und Rauminstandsetzung über Erneuerung der Sanitäranlagen, Sanierung Fassade und Fenster bis zu Einbau eines Aufzugs. Mit einem Budget von rund 2,3 Millionen Euro. Alles in allem eine „sehr günstige Maßnahme“, um zusätzliche Kapazitäten für die Verwaltung zu schaffen, betonte der OB.

Vorteile gegenüber dem Umzug ins Zieglerbräu

Mehr Platz wird in der Stadtverwaltung benötigt, das ist seit längerem Thema. Das dem Rathaus benachbarte Zieglergebäude, das ab kommenden März schließt, hat die Stadt 2019 explizit für diesen Zweck gekauft. Ein geplanter Umbau – für den 20 Millionen Euro im Raum standen – wurde aber vor genaueren Untersuchungen wegen der klammen Haushaltslage auf Eis gelegt.

Doch der Vorschlag, mit überschaubareren Kosten eine kleine Rathaus-Außenstelle auf der Thomawiese zu schaffen, traf im Bauausschuss auch auf Gegenwind. „Eine Renovierung für zehn bis 15 Jahre und ohne energetische Sanierung, das ist nicht nachhaltig“, sagt Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU). „Und wie kommen wir heizungstechnisch hin?“ Die CSU-Fraktion hätte sich ein Gesamtkonzept gewünscht, so Schmidt-Podolsky. Eine Betrachtung, die Homeoffice und Arbeitsplatz-Sharing einbezieht, die das ehemalige Haus der Erwachsenenbildung versus Ziegler beleuchtet.

Top-Generalsanierung kann sich die Stadt nicht leisten

Tatsächlich sei eine energetische Sanierung im Denkmalschutz aufwändig, so Architektin Küchenmeister. „Wir wollen bewusst keine Top-Generalsanierung, das ist unser Untergang, das können wir uns nicht mehr leisten“, erklärte der Oberbürgermeister. „Und ein Provisorium ist es nicht“, betonte Kämmerer Thomas Ernst, der auch das Gebäudemanagement leitet. Vielmehr eine Option, den leer stehenden Altbau sinnvoll zu nutzen und gleichzeitig ein Beitrag gegen die „Enge im Rathaus“. Im Gebäude könnte eine ganze Abteilung untergebracht werden. Zudem wären alle Etagen per Aufzug barrierefrei zugänglich, „einfach ideal“, findet der OB.

Dieser Beurteilung schlossen sich die Stadträte mehrheitlich an. Vier Gegenstimmen kamen von der CSU.

