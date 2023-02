„Raus aus dem Opferdenken!“ - Appell des neuen BBV-Präsidenten Günther Felßner beim Dachauer Kreisbauerntag

Viel Beifall und einen Geschenkkorb gab es für den neuen BBV-Präsidenten Günther Felßner (Mitte). Über seinen Besuch freuten sich nicht nur die vielen anwesenden Landwirte aus dem ganzen Landkreis, sondern auch der stellvertretende BBV-Kreisobmann Georg Großmann- Neuhäusler, BBV-Kreisobmann Simon Sedlmair, die Kreisvorstandsmitglieder Ludwig Schmidt und Sebastian Rauch, der oberbayerische BBV-Obmann Ralf Huber, Kreisvorstandsmitglied Michael Schweiger, die stellvertretende Landrätin Dagmar Wagner sowie Kreisvorstandsmitglied Kilian Kellerer. © fh

Der neuer BBV-Präsident Günther Felßner hat zum ersten Mal beim Dachauer Kreisbauerntag gespochen. und er hatte eine dringende Botschaft an die Landwirte.

Ried – Prominenter Besuch beim Dachauer Kreisbauerntag am Freitag im Doll-Saal in Ried: Der neue Präsident des Bayerischen Bauernverbands (BBV), Günther Felßner aus dem mittelfränkischen Lauf, war Hauptredner der wie immer – gut besuchen – Veranstaltung. Auch der oberbayerische Bezirksobmann Ralf Huber sowie zahlreiche Lokalpolitiker gaben sich die Ehre. BBv-Kreisobmann Simon Sedlmair wertete dies als „Wertschätzung für unsere Landwirtschaft“.

Neuer BBV-Präsident Günther Felßner spricht erstmals beim Dachauer Kreisbauerntag

Der Kreisobmann ging eingangs auf die Themen ein, welche die Landwirte derzeit wohl am meisten belasten, allem voran die Neuausweisung der Roten Gebiete rund um Petershausen. Ein weiteres Problem sei auch „der große Flächenverlust“. Hier forderte er ein dringendes Umdenken, „was dei Bebauung der landwirtschaftlichen Flächen betrifft, sonst werden wir uns in einigen Jahren fragen müssen, wo noch Lebensmittel angebaut werden können“. Bei der Errichtung von Freiflächen.Photovoltaikanlagen sollte zudem sorgfältig daauf geachtet werden, dass diese „nicht in besten landwirtschaftlichen Flächen entstehen“. Kritisch betrachtete Sedlmair auch die neue Arzneimittelverordnung in der Tierhaltung.

Bauernpräsident Günther Felßner versuchte unter der Überschrift „Vielfältig. Kreativ. Innovativ – Bauernfamilien gestalten Zukunft“ auf die vielen genannten Herausforderungen einzugehen. Zudem sprach er, ganz allgemein, über die aktuelle Agrarpolitik und ihre Auswirkung auf die Landwirtschaft und Versorgungssicherheit in Deutschland.

Felßner ging auf die EU-Pläne zur Pflanzenschutzmittelreduktion ein

Felßner ging dabei konkret auf die EU-Pläne zur Pflanzenschutzmittelreduktion sowie zu großflächigen Stilllegungen, die Ernährungssouveränität und die Einstufung von Holz als nicht nachhaltigem Brennstoff seitens der EU. Die bayerische Land- und Forstwirtschaft sah er als ein grünes Fundament für die Zukunft. Es gehe um die Erzeugung hochwertiger Nahrungsmittel, aber auch um Energie, Klimaschutz, Biodiversität und vitale ländliche Räume. Betriebe müssten erhalten und vor allem die junge Generation in der Land- und Forstwirtschaft gehalten werden.

Landwirte seien Gestalter der Zukunft

Der Bauernverband mit 140 000 Mitgliedern in Bayern sei in Bewegung, es müssten „Grundsatzstrategien erarbeitet“ werden, so Felßner. Mit einer „Ideenwerkstatt und Denkfabrik“ wolle der BBV daher nun „Motor für eine Zukunftsentwicklung“ sein. Mit einem Dialog mit der Gesellschaft müssten die Bauern „heraus aus dem Opferdenken. Die Bauern sind keine Opfer, sondern sie sind Macher und Erbauer der Zukunft“, sagte der Präsident.

Oberstes Ziel: Versorgungssicherheit

Ein Hauptziel dabei müsse sein, durch Stärkung der regionalen Landwirtschaft die Versorgungssicherheit mit Lebensmittel sicherzustellen. „Die Produktion von Lebensmitteln in unserem Land in höchster Qualität mit den strengsten Auflagen muss erhalten bleiben“, forderte Felßner. In Bayern mit den besten Produktionsbedingungen dürfe nicht weiter eingeschränkt werden.

Abgesehen davon würde die Weltbevölkerung täglich um 250 000 Menschen anwachsen: „Die wollen ernährt werden, das bedeutet schon einen sittlichen Auftrag“, erklärte Bayerns oberster Bauer. Insofern solle sich auch gut überlegen, wer den Einsatz von Pflanzenschutzmittel um die Hälfte reduzieren oder Holz nicht mehr als nachhaltigen Brennstoff bezeichnen will. Das, so BBV-Präsident Felßner, ist dann nämlich eine Frage der „Folgeneinschätzung“.