Rausschmiss wegen Fehlverhaltens

Schon wieder weg: Wirtschaftsförderer Robert Danzer. Stadtrat war den Vorschlägen meist gefolgt Kompetenzen nicht klar genug abgegrenzt? © Archiv

Nur etwas mehr als ein Jahr war Robert Danzer Wirtschaftsförderer von Dachau. Dann hat ihn die Stadt, mit Zustimmung des Stadtrats, wegen mutmaßlichen Fehlverhaltens entlassen. Danzer wehrt sich nun gegen die Kündigung, und die Stadt sucht – wieder einmal – einen neuen Wirtschaftsförderer.

Dachau – „Herr Danzer ist ein kompetenter und hoch engagierter Ansprechpartner für die Dachauer Wirtschaft und kann der Wirtschaftsförderung wichtige neue Impulse geben.“ Diese Worte, ausgesprochen von Oberbürgermeister Florian Hartmann persönlich, liegen noch nicht lange zurück: Im Januar 2021 hatte Hartmann Danzer der interessierten Öffentlichkeit damit als neuen Abteilungsleiter der städtischen Wirtschaftsförderung präsentiert.

Danzer, der jahrelange Erfahrung aus seiner Arbeit bei der Wirtschaftsförderung der Stadt Nürnberg mit in die Große Kreisstadt brachte, sollte der Abteilung Wirtschaftsförderung – verwaltungstechnisch der Stadtkämmerei zugeordnet – endlich neues Leben einhauchen. Zur Erinnerung: Der Vorgänger Danzers, Stefan Wolf, war und ist im Krankenstand, und mitten in der Coronapandemie im Frühjahr 2020 hatte OB Hartmann eingestehen müssen: Wir haben aktuell keine Wirtschaftsförderung, „die Wirtschaftsförderung existiert zur Zeit nicht“ (wir berichteten).

Genau wie Hartmann hatten sich auch Unternehmer sowie die Wirtschaftsverbände in Stadt und Landkreis auf den Neuen gefreut. Die IHK, der während Corona gegründete Gewerbeverein „Dachau handelt“ und der neu ins Leben gerufene Gründerzentrumsverein hatten große Hoffnungen auf Danzer gesetzt. „Die Betriebe haben viele Fragen, wir brauchen einen Ansprechpartner“, hatte es damals geheißen.

Und Robert Danzer lieferte direkt ab. Das Gründerzentrum wurde auf den Weg gebracht, die städtischen Firmen kamen insgesamt gut durch die Pandemie. Wirtschaftsreferent Andreas Gahr (SPD) betont auf Nachfrage, dass der Stadtrat den Vorschlägen Danzers meistens gefolgt sei. „Er kann sich nicht beschweren, wir gingen ja eigentlich eh immer mit.“

Doch die Tatsache, dass sich Abteilungs- oder Amtsleiter – wie Gahr es formuliert – im Stadtrat „auch mal eine blutige Nase holen“, schien Robert Danzer nicht akzeptieren zu wollen. Wegen Fehlverhaltens, wie der Oberbürgermeister erklärt, sei Danzer vor wenigen Monaten daher entlassen worden. Fristlos. „Es sind Dinge vorgefallen, die eine vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr zugelassen haben“, so Hartmann.

Der OB selbst will auf die genauen, offensichtlich unschönen Vorfälle im Rathaus nicht näher eingehen. Über Mitarbeitergespräche wolle und dürfe er in der Öffentlichkeit nicht sprechen. Fest stehe, dass er das von Danzer an den Tag gelegte Verhalten erstens nicht verstehe und zweitens nicht toleriere. So habe man entschieden, „dass gekündigt wird“. Da in Danzers Gehaltsstufe dies jedoch vom Haupt- und Finanzausschuss bestätigt werden muss, kam es in nichtöffentlicher Sitzung zu einem entsprechenden Votum. Wie aus Teilnehmerkreisen zu hören ist, war das Thema dort jedoch umstritten. Nur neun der 15 Ausschussmitglieder sollen der Stadtverwaltung in ihrem Kündigungswunsch gefolgt sein, sechs Stadträte hätten juristische Bedenken geäußert.

Während sich Danzer nun arbeitsrechtlich gegen den Rausschmiss wehrt und eine zwischenzeitlich stattgefundene Güteverhandlung vor Gericht immerhin zum Ergebnis hatte, dass die Anwälte von Danzer und der Stadt eine außergerichtliche Einigung in Erwägung ziehen, versucht man im Rathaus, „die Stelle zeitnah nachzubesetzen“. Die Stadt brauche einen, „der draußen unterwegs ist, der Betriebsbesuche macht und Themen einfängt, die die Wirtschaft bewegen“, umschreibt Hartmann das Anforderungsprofil an den Wirtschaftsförderer.

Dass diese Jobbeschreibung aber unter Umständen etwas genauer formuliert werden sollte, zeigt der Abgang Danzers. Der hat nämlich, wie Stadträte berichten, immer wieder – und immer undiplomatischer – darauf hingewiesen, dass in Dachau das Thema Wirtschaftsförderung und Wirtschaftspolitik nicht sauber und genau abgegrenzt sei. Danzer, so heißt es, sei es leid gewesen, wenn Stadträte ihm, so soll er es gesehen haben, in seinen Arbeitsbereich hineingeredet hätten. Dass er dazu noch dem Stadtkämmerer unterstellt war, habe zusätzlich für Frustration gesorgt.

Wirtschaftsreferent Gahr erinnert sich, dass niemand jemals Danzers „fachliche Expertise“ bestritten habe. Allerdings hätte er persönlich auch nie verstanden, warum Danzer immer wieder auf die Trennung Wirtschaftsförderung und Wirtschaftspolitik bestanden habe. Für ihn, so erklärt Gahr, gebe es in dieser Frage „kein ,entweder oder’, sondern nur ein ,sowohl als auch’“. Nach seiner Meinung bedeute Wirtschaftsförderung nämlich, etwas voranzubringen. „Voranbringen kann ich aber nur, wenn ich entwickle. Und für eine Entwicklung brauche ich Strategie. Und da sind wir dann wieder bei der Wirtschaftspolitik“.

